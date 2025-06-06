Olaylar, olaylar, olaylar...

İBB soruşturması 3 Eylül 2021 tarihinde iş adamı Sedat Kapıdağ’ın verdiği ifadeyle başladı. Okuyalım:

“2019 yılı ekim ayı öncesinde İBB'den özel mülkiyetten kiraladığım reklam panosuyla ilgili iznim mevcuttu. Fakat belediye başkanı değişince iznin yenilenmesi sürecinde tekrar başvuru yaptığımda tarafıma izin verilmemesi neticesinde mağdur edildim. Bu konuyla ilgili ve diğer büyükşehir belediyesince yapılmış olan usulsüzlükler ve yolsuzluklarla alakalı 3 Eylül 2021 tarihinde ve devamında Başsavcılığınıza vermiş olduğum dilekçelerimde belirttiğim hususları aynen tekrar ederim. Dilekçelerde belirttiğim hususlardan ve Sayın Başsavcılığınızca resen tespit edilecek konularla alakalı İBB Başkanı İmamoğlu, Ongun, Serdal Taşkın, Kaan Sürmegöz, Adem Tuncay ve dilekçemde belirttiğim diğer şahısların hepsinden ayrı ayrı davacı ve şikâyetçiyim.

Büyükşehir Belediyesiyle ilgili işbu dosyanın müştekisi olduğumdan ötürü İBB yetkilileri hakkında İçişleri Bakanlığınca inceleme yapıldığı dönemde İBB Başkanı İmamoğlu ve diğer belediye yetkililerinin müfettişçe ifadesinin alınmasının akabinde bu şahıslar tarafıma kin ve nefret beslemişlerdir. Anlatmış olduğum yağma, tehdit, gasp olayları İçişleri Bakanlığının rapor sürecinde gerçekleşmiştir. Şikâyetim neticesinde Vizyonkent ve Kentvizyon şirketi yetkilileri, İlbaklar, Hüseyin Köksal, Ahmet Köksal, BVA yetkilileri, Salih Subaşı, Murat Kapki yine aynı şekilde bana husumet beslemişlerdir."

Bu ifadeden sonra savcılar Hüseyin Köksal’a bu iddiaları ve Olay TV’nin kurulmasını anlatıyor. Hüseyin Köksal kim? Karsal Örme, BVA Danışmanlık, Urban Medya ve Carsal Yayıncılık isimli 4 şirketin sahibi.

MASAK raporlarında en çok adı geçenlerden biri. 24 Martta bu köşede şöyle yazmıştım:

“Hüseyin Köksal’ın banka hesaplarına gelen 130 milyon TL’nin 50 milyon TL’lik kısmının Hüseyin Köksal’ın ortağı olduğu Carsal Reklamcılık’ın banka hesabına transfer edildiği, ardından Çarsak şirketinin adına tescillenen ADA: 1056, Parsel: 8 sayılı taşınmaz alımı kapsamında İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin banka hesabına transfer edildiği anlaşılmıştır.

Murat Kapki’nin ortak, Hüseyin Köksal’ın yönetim kurulu üyesi olduğu BVA Reklam’dan Hüseyin Köksal’a 130 milyon, Hüseyin Köksal’dan kendi firması olan Carsal Reklam’a 50 milyon; Carsal Reklam da İmamoğlu İnşaat’a 50 milyonu parça parça transfer ediyor.”

Savcılar Hüseyin Köksal’a Ekrem İmamoğlu'yla beraber Olay TV isimli bir televizyon kanalı kuracağı iddiasını soruyor. Bu soru üzerine de Köksal,diyor.

Hüseyin Köksal’ın şoförlüğünü yapan Servet Yıldırım pişmanlık ifadesinde bu konuyla ilgili ne demiş, okuyalım:

“Hüseyin Köksal, Ekrem İmamoğlu’nun talimatı ile Olay TV isimli TV kanalını Cavit Çağlar’dan almak istedi. Satın alma ile ilgili finansmanı Ekrem İmamoğlu sağlayacaktı. Cavit Çağlar ile Hüseyin Köksal, Olay TV’nin satın alınması hususunda 2,5 milyon avroya anlaştılar. Satın alma sürecindeki ve televizyonun kuruluş aşamasındaki tüm süreç ile ilgili finansmanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatı ile Fatih Keleş İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden sağladı. Olay TV Kültür A. Ş.’nin parası ile satın alındı. Bu dönemde Kültür A. Ş.’nin genel müdürü Serdar Taşkın’dı. Yaşanan tüm süreci Serdar Taşkın da bilmektedir.”

Yıldırım ifadesinde, merkezi Bursa’da olan Olay TV’yi İstanbul’a taşımak için de Kültür A. Ş.’nin bütçesinin kullanıldığını söylüyor:

“Ekrem İmamoğlu Olay TV’nin merkezini Bab Plaza’ya taşımak istedi. Bunun üzerine plazanın 1. katı, soy ismini bilmediğim ismini İsmail olarak bildiğim emlakçıdan 1 milyon 200 bin avroya satın alındı. Plazanın 1. katının parası da Ekrem İmamoğlu’nun talimatı ile Kültür A. Ş.’nin bütçesinden sağlandı. Bu parayı da Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu’nun talimatı ile Hüseyin Köksal’a verdi. Hüseyin Köksal da söz konusu parayı emlakçıya ödedi. Bahsettiğim para transferleri Hüseyin Köksal’ın hesaplarında görünür. Yukarıda belirttiğim gibi emlakçının soy ismini bilmiyorum. Ancak İsmail isimli emlakçı bildiğim kadarı ile Bab Plaza ile sürekli ilgilenmektedir. Bu plazaya gidilerek emlakçıya ulaşılabilir. Bab Plazadaki 1. kat mülki ile birlikte alınınca bir televizyon kanalının yayın yapabilmesi için son model tüm teçhizatlar ile donatıldı. Tahminime göre Bab Plaza’daki 1. kat alındıktan sonra teçhizatlara da 2 milyon avro harcandı. Teçhizatların finansmanı da Ekrem İmamoğlu’nun talimatı ile Kültür A. Ş. üzerinden Fetih Keleş aracılığı ile Hüseyin Köksal’a yapılmıştır.”

Medya işi derinleştikçe inanılmaz ilişkiler ağı ortaya çıkıyor. Daha çok şey duyacağız.