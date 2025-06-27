Sadece hakaret ve küfür biliyorlar!

Son 23 senedir iktidar yüzü görmemiş CHP ve muhalifler psikolojik olarak bunalımdalar. Ne yapsalar olmuyor. Erdoğan karşısında çaresizler. Herhangi bir konuda fikirleri yok. Mesela muhalefet iktidara gelirse ekonomide, sağlıkta, dış politikada ne yapacak belli değil... Halka bir şey sunamıyorlar. Öyle bitikler. O yüzden de çaresizlikten yapabildikleri tek şey küfür!..

Anaakımdan kovulan müsvedde Fatih Altaylı YouTube’da bütün gün hükûmet ve Erdoğan’a küfrediyor. Hükûmete karşı ellerinden gelen bir şey olmayan muhalifler de bu küfürbaz müsveddeyi alkışlıyor...

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’adiyor. Zoru görünce de öyle demedim diyor. Bal gibi Erdoğan’ı kastettin. Ayrıca Osmanlı’da halk isyanı yok, Yeniçerilerin isyanı var.

Müsvedde, aslında mecburiyetten muhalif oldu.zamanı hükûmetin destekçisiydi. Sonradan hükûmet bunun yüzüne bakmadığı için muhalif oldu.nun teki olduğu biliniyor...

Müsvedde Altaylı’nın o kadar çok şaibesi var ki, hangisini anlatalım. Sadece’i golf sopasıyla dövdüğü için tutuklanmalıydı. Kızın bütün hayatını bitirdi. FETÖ’cü polis şefionu kurtardı. Kadın hakları diyenler ağzını bile açmadı.

Müsvedde, 2017 haziranındadedi. Savcılık kendisini ifadeye çağırdı. İsimleri sordu.dedi ve suçu Zülfikar Ali Aydın’a attı. Hâlbuki Zülfikar da öyle bir şey dememişti. Böyle korkak adamdır Altaylı.

Her gün YouTube’da sadece küfreden bir müsvedde! Bir tane seveni yok. Onu savunur gibi yapanlar da mecburiyetten yapıyorlar. O kadar çok skandalı var ki, saymakla bitmez. Ama sonunda kendisini kodeste buldu. Savcılıkta dik duramadı. Çıksın, o da diğerleri gibi kediye dönecek. Çünkü bunların ülke için dertleri yok. Hiçbir zaman olmadı da...

Boğaziçi Üniversitesinin büyük başarısı

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu(QS) Dünya Üniversite Sıralamaları 2026 sonuçlarını açıkladı.

106 ülke ve bölgeden 1.500’den fazla üniversiteyi sıralayan listede Türkiye, ilk 400’e giren üniversite sayısını ikiye katlayarak tarihinin en iyi sonucunu elde etti. Orta Doğu Teknik Üniversitesisırayla bu yıl da Türkiye’nin en yüksek sıralamadaki üniversitesi olmaya devam etti. Onu;

Yani Boğaziçi, Sabancı’nın üzerinde. Başlıktaki ifadeye gelince. Diğer üniversitelerimiz de başarılı ama Boğaziçi’nin durumu farklı. 2021 yılından bu yana Boğaziçi’nde protestolar var. Rektörlüğeatandıktan sonra tüm solcu ve muhalif medya ayağa kalktı. Okulu işlevsiz hâle getirmek için her şeyi yaptılar. Ama sonuç ne? Başaramadılar. Boğaziçi 371. sırada...

Kendisini ve üniversite yönetimini tebrik ediyorum. Üniversiteyi babalarının çiftliği yapmak isteyenler de başarılı olamadılar.