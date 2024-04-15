Sanki Filistin hassasiyetiniz var!..

Sadece Türkiye’de değil dünyada Filistin meselesi deyince akla ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye gelir. Müslüman devletler içinde bile en net tavrı olan Türkiye’dir.

CHP’nin genel başkanı, Hamas için terörist diyor. Hamas’ın liderlerinden İsmail Haniyye’nin çocukları ve torunları öldüğünde başsağlığı dileyen Türkiye’ydi. Özel sektörün sattığı ürünleri bile devlet satıyor diye algı yaptılar.

Bu ülkede Arap düşmanlığının kimler tarafından yapıldığını biliyoruz. Muhalefetin kalkıp Filistin hassasiyeti kasması asla inandırıcı değil. Tek dertleri hükûmete itibar kaybı yaşattırmak.

Muhalefet son seçimlerde birçok belediyeyi kazandı. Madem öyle CHP’li belediyeler İsrail ürünlerini boykot etsin. O ürünleri belediyelerine sokmasın. Biz de iyi niyetlerini görelim. Gerçi çamura yatacakları kesin ama gene de deneyelim...

İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) önemli bir işlev görüyor. Neredeyse tüm kurumlar, bakanlıklar artık kendi alanlarıyla ilgili dezenformasyonları DMM üzerinden düzeltiyor ve doğru bilgiyi onun üzerinden kamuoyuna servis ediyorlar. DMM’nin başardığı ikinci önemli husus kriz anlarında kamuoyunun doğru bilgiye erişimini sağlayacak bir ağ kurabilmesiydi. Böyle bir merkez kurduğu için Sayın Fahrettin Altun’u tebrik etmek gerekir...

DMM’nin en bariz işlevini depremlerde gördük. Depremin yaşandığı ilk saatler dezenformasyona da açık bir alan oluşturmuştu. Öncelikle insan hayatını tehlikeye atan dezenformasyonlar anında çürütüldü ve kamuoyuna servis edildi. Süreç ilerledikçe depremin yıktığı alanlar başta olmak üzere ülkenin genelinde devlete ve ilgili kurumlarına yönelik psikolojik harp taktikleri uygulandı ve DMM bunlara karşı da anında cevap verebildi.

Gerek İslam coğrafyasında gerekse de Batı’da İsrail soykırımına karşı duran tüm kesimler DMM’nin yalanladığı konuları işleyerek İsrail’in meşrulaştırma çabalarına karşı bir direniş alanı oluşturdular. Elon Musk’ın ziyaretinde, Şifa Hastanesinin vurulmasında DMM bütün yalanları ifşa etti...

Mecliste MHP lideri Sayın Bahçeli’ye bir laf edilse MHP’li vekiller anında karşılığını veriyor. CHP’liler, DEM’liler ve bazı başka vekiller Cumhurbaşkanımıza sert şeyler söylüyorlar.

Ama AK Partili vekiller ağızlarını açmıyorlar. Meclis'te bir AK Partili vekil söz alıp da kürsüden karşılık vermiyor. Bunun sebebini hep merak etmişimdir. Acaba birileri mi engelliyor? Benim duyduğum AK Partili vekiller kürsüye gelip cevap vermek istiyorlar. Bir el onlara mâni oluyor! Bu mâni olan kimse yanlış yapıyor. AK Partililer de milletvekilleri risk almıyor sanıyor. Öyle değilmiş. Bazı muhafazakârların korkaklığını yıllardır anlamış değilim. Umarım düzelirler...