Seküler ve muhalif cenah kendinde hata görmez!

26 Nisan 2024 tarihinde İstanbul, Küçükçekmece’de İBB’nin kapatmadığı bir çukur yüzünden 5 yaşındaki Edanur hayatını kaybetti. Ailesiyle pikniğe gelen Edanur o çukur kapatılmış olsa yaşayacaktı. Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen medyadan çıt çıkmadı. “Böyle şeyler olabilir” denip geçiştirildi.

Dün metrobüs kazası oldu. 1 kişi öldü ve 50 kişi yaralandı. Saraçhane medyasından bir kişi bile bu ne rezalet demedi, diyemedi. Sadece Mehmet Tezkan metrobüste biri nasıl ölür dedi, hepsi o...

Vaniköy’de göz göre göre yeşil katliamı yapıldı. İstanbul’un en değerli yeri kelleştirilmiş, ağaçlar kesilmiş, betona gömülmüş. Seküler ve muhalif kesimden çıt çıkmıyor. Çünkü onlara her şey mübah!..

Argüman bulamadıkları için,diyorlar.diyemiyorlar. Kendileri yaparsa serbest, başkası yaparsa suç...

Bu durumu en iyi anlatan olay 19 Ocak 2021’de Halk TV’dekiprogramında gazeteci teyzemizilearasındaki şu ilginç konuşmadır.

İmamoğlu yeşilden çalarsa, metrobüs kaza yaparsa, çukurlar kapatılmazsa asla suç ve hata yoktur!..

Metrobüs kazasını örtbas etmek için yalana başvurmak

Dün metrobüs kazasını örtmek için Saraçhane medyası hemen yalanlara başvurdu.yalanı dolaşıma sokuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı bu haberi yalanladı.dedi.Peki neden yalana başvuruyorlar. Çünkü söyleyecekleri bir şey yok. Gerçekler ne, bakalım.

Tarımsal desteklerDestekler dahahale getirildi.

Üreticiler için gelecek yılların öngörülebilir olması için destek kararıolarak hazırlanmış olupgüncellenecektir.

Bitkisel üretimin desteklenmesi programı ile çiftçilereverilecektir.

Temel girdi maliyetleri (Mazot ve Gübre) esas alınarak ürünler kategorilere ayrıldı. Her kategori içinesas alan destek katsayısı belirlendi.

2025 üretim yılı içinhesaplandı.

, destek katsayı değeri (244 TL/da) ile destek katsayısının (1. Kategori için 1 katsayı) çarpımı sonucu elde edilmektedir.

Temel destek ile mazot maliyetininkarşılanacaktır.

1. kategoride yer alan aspir, mercimek, nohut üreten çiftçilerimiz dekara (244x1)

2. kategoride yer alanüreten çiftçilerimiz dekara (244x1,3)

3. kategoride yer alanüreten çiftçilerimiz dekara (244x1,5

4. kategoride yer alanüreten çiftçilerimiz dekara (244x2,25)temel destek alacaktır.

Yani destek kaldırıldı haberleri maksatlı ve yalandır.