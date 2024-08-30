Seküler ve muhalif cenah kendinde hata görmez!

26 Nisan 2024 tarihinde İstanbul, Küçükçekmece’de İBB’nin kapatmadığı bir çukur yüzünden 5 yaşındaki Edanur hayatını kaybetti. Ailesiyle pikniğe gelen Edanur o çukur kapatılmış olsa yaşayacaktı. Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen medyadan çıt çıkmadı. “Böyle şeyler olabilir” denip geçiştirildi.
Dün metrobüs kazası oldu. 1 kişi öldü ve 50 kişi yaralandı. Saraçhane medyasından bir kişi bile bu ne rezalet demedi, diyemedi. Sadece Mehmet Tezkan metrobüste biri nasıl ölür dedi, hepsi o...
Vaniköy’de göz göre göre yeşil katliamı yapıldı. İstanbul’un en değerli yeri kelleştirilmiş, ağaçlar kesilmiş, betona gömülmüş. Seküler ve muhalif kesimden çıt çıkmıyor. Çünkü onlara her şey mübah!..
Argüman bulamadıkları için, “Ama siz de geçmişte böyle yapmıştınız?” diyorlar. “Biz hatalıyız” diyemiyorlar. Kendileri yaparsa serbest, başkası yaparsa suç...
Bu durumu en iyi anlatan olay 19 Ocak 2021’de Halk TV’deki Medya Mahallesi programında gazeteci teyzemiz Ayşenur Arslan ile İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu arasındaki şu ilginç konuşmadır.
“Ayşegül Arslan: Bunak demek suç mu?
Mehmet Durakoğlu: Hayır değil.
Ayşegül Arslan: Ama bana diyorlar.
Mehmet Durakoğlu: O zaman suç...”
İmamoğlu yeşilden çalarsa, metrobüs kaza yaparsa, çukurlar kapatılmazsa asla suç ve hata yoktur!..
Dün metrobüs kazasını örtmek için Saraçhane medyası hemen yalanlara başvurdu. “2025 yılından itibaren çiftçilere ödenen mazot ve gübre destekleri kaldırıldı” yalanı dolaşıma sokuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı bu haberi yalanladı. “Mazot ve gübre desteği kalkmamıştır. Yeni dönemde bunun tanımlaması, temel girdi maliyetleri (mazot ve gübre) esas alınarak belirlenen temel destek olarak revize edilmiştir” dedi.
Tarımsal destekler ilk defa üretim döneminden önce açıklandı. Destekler daha sade ve etkin hale getirildi.
Üreticiler için gelecek yılların öngörülebilir olması için destek kararı ilk defa 3 yıllık olarak hazırlanmış olup birim destek katsayı değeri ve destekleme tutarı her yıl yeniden güncellenecektir.
Bitkisel üretimin desteklenmesi programı ile çiftçilere temel destek, planlı üretim desteği ve üretimi geliştirme destekleri verilecektir.
Temel destekler:
Temel girdi maliyetleri (Mazot ve Gübre) esas alınarak ürünler kategorilere ayrıldı. Her kategori için temel girdi maliyetlerini esas alan destek katsayısı belirlendi.
2025 üretim yılı için destek katsayı değeri dekar başına 244 TL olarak hesaplandı.
Temel, planlı üretim ve üretimi geliştirme destekleme tutarı, destek katsayı değeri (244 TL/da) ile destek katsayısının (1. Kategori için 1 katsayı) çarpımı sonucu elde edilmektedir.
Temel destek ile mazot maliyetinin %50’si ve gübre maliyetinin %25’i karşılanacaktır.
Örneğin;
1. kategoride yer alan aspir, mercimek, nohut üreten çiftçilerimiz dekara (244x1) 244 TL.
2. kategoride yer alan arpa, buğday üreten çiftçilerimiz dekara (244x1,3) 317,2 TL.
3. kategoride yer alan ayçiçeği, soya, kuru fasulye üreten çiftçilerimiz dekara (244x1,5) 366 TL.
4. kategoride yer alan pamuk ve çeltik üreten çiftçilerimiz dekara (244x2,25) 549 TL, temel destek alacaktır.
Yani destek kaldırıldı haberleri maksatlı ve yalandır.