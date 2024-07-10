Şu emekli işini çözmek zor mu?

AK Parti emekli işinde çözümsüzlük çözümdür anlayışını benimsemiş gözüküyor. Enflasyon farkları ortaya çıktı. Bunun emekli maaşlarına nasıl yansıyacağı muamma oldu. 12 bin, 15 bin lirayı anladık. Onlara yüzde 25 yansıyacak. Peki kök maaşı 8 bin, 9 bin olanlara ne olacak?

Bir yetkili çıkıp da bir şey demedi. En son AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bir çalışma yapılıyor dedi. En düşük maaş alan sayı aşağı yukarı 1 milyon 800 bin. Hadi diyelim 2 milyon kişi. 2 bin TL zam alsalar, aylık 4 milyar, yıllık 48 milyar TL eder. Bunu hesaplaması zor mu?

Geçen seneden beri emekli işinde adalet sağlanamadı. Şunu bir yapın artık. Ne olur? Zaten şu hayat pahalılığında en çok derdi olan, en büyük geçim sıkıntısı çekenler emekliler ve özel sektör çalışanları.

Umarım AK Parti bu hafta emekli sorununu çözer. Eğer çözülemiyorsa da topluma bir açıklama yapın. Halk beklenti içine giriyor haklı olarak. Ayrıca AK Parti’ye önerim sokaklara çıkıp insanlarla biraz konuşsunlar. Ya da milletvekilleri memleketlerine gittiklerinde emeklilere bir kulak versinler. Gerçekten sıkıntı var.

İngiltere’de aşırı sağ geriledi, Fransa öyle değil

İngiltere’de sosyal demokratlar 420 sandalye kazandı. Aşırı sağ pek istediği gibi oy alamadı. Fransa’da ilk turda Marine Le Pen’in Fransa meclis seçimlerinde aldığı oy ikinci tura yansımadı. Halk gene makulü seçti.

İngiltere bu konuda daha ılımlı bir ülke. Aşırılıklar törpüleniyor. Fransa öyle değil. Orada aşırı sağ daha yüksek. Nitekim ileriki seçimlerde bayağı iddialılar. İtalya Başbakanı Meloni, Fransa’da aşırı sağın oy kaybetmediğini söyledi. Meloni, Ulusal Meclis'te hiçbir partinin salt çoğunluğu elde edemediğini hatırlattı.dedi

Avrupa bir yanda göç, bir yanda işsizlik ve ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Rusya tehdidi de canlarını sıkıyor. Kimse kendi başına karar alamıyor. Çünkü ABD var. ABD Avrupalılara Rusya ile aranı düzeltme diyor.diyor. Macaristan, Polonya ve Almanya pek öyle düşünmese de ellerinden bir şey gelmiyor...

Aşırı sağ İngiltere hariç Avrupa’da zamanla daha güçlenecek gibi duruyor. Tabii çare bulamazlarsa...