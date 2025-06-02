Tarihin en başarılı sabotaj operasyonlarından biri

Dün BBC önemli bir haber geçti. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rus askerî havalimanlarında bulunan 40'tan fazla savaş uçağını silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurduklarını açıkladı.

Saldırılara dair dramatik görüntülerden biri, Ukrayna sınırına binlerce kilometre uzaklıktaki Sibirya'da, Moğolistan sınırı yakınlarındaki Irkutsk kentinde yer alan Belaya Hava Üssü'ndendi...

Bir diğeri ise Kuzey Kutup Dairesi içinde kalan, Norveç sınırı yakınlarındaki Murmansk'taydı. BBC'nin Kiev'deki diplomasi muhabiri Paul Adams'ın SBU kaynaklarından aldığı bilgiye göre operasyonun hazırlanması 1,5 yıl sürdü ve doğrudan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından yönetildi.

Adams,diyor...

BBC Ukrayna Servisi'ne konuşan bir kaynak, vurulan uçaklar arasında erken uyarı uçağı A-50 ve stratejik nükleer silah taşıma kapasitesine sahip TU-95 ve TU-22M3'lerin de yer aldığını söyledi.

Ukrayna kaynakları, saldırının verdiği hasarın 2 milyar dolardan fazla olduğunu hesaplıyor...

Rusya'da dün gece iki köprü de vuruldu. Rusya bu saldırılarla ilgili Ukrayna'yı suçlarken, Ukrayna ise iddiayı reddetti.

Öte yandan Ukraynalı yetkililer, dün gece Rusya'nın Ukrayna'ya 472 SİHA ve yedi balistik veya seyir füzesiyle saldırı düzenlediğini açıkladı.

Bu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik en büyük saldırılarından biri oldu. Ukrayna ordusu 385 hava hedefininsöyledi.

Gerçekten tarihin en başarılı sabotaj eylemlerinden biri olabilir. Ukrayna Güvenlik Servisi, bir buçuk yıldan fazla süredir planlanan ve 41 Rus stratejik uçağının vurulmasıyla sonuçlanan("Örümcek Ağı") adı verilen özel bir operasyon gerçekleştirdi.

FPV (birinci şahıs görünüşlü) İHA'lar ilk olarak Rus topraklarına sokuldu. Daha sonra taşınabilir ahşap barakalar da nakledildi. İHA’lar kargo kamyonlarının üzerine yerleştirilen bu barakaların çatılarının altına gizlendi. Belirlenen saatte çatılar uzaktan açıldı ve askerî havaalanlarını ve uçakları hedef alan insansız hava araçları fırlatıldı.

, kamikaze drone'ların uçtuğu ve yoğun dumanların yükseldiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, bölgedeki bir askerî birliğe saldırı olduğunu doğruladı. İHA’ların sayısının henüz sayılmadığını aktaran Kobzev, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili acil durum karargâhı kurulduğunu ifade etti.

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çocuk Bayramı’nda Ukrayna’nın bölgeye saldırı düzenlediğine dikkati çekerek, ilk bilgilere göre can kaybı yaşanmadığını, düşen İHA’ların hasara neden olduğunu ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydetti...

Bu operasyonun ileride filmi çekilir, romanı yazılır. Ruslar ağır darbe aldı. Bugünkü barış görüşmelerine nasıl yansıyacak bu olay, hep beraber göreceğiz.