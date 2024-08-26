Telegram’ın sahibi Pavel Durov neden gözaltına alındı?

Dünyada birçok sosyal medya ağı var. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube vb... Bunların içinde yeni adıyla X hariç hepsi aşırı yanlı ve Batı destekçisi. Batı’nın çıkarlarına karşı iş yaparsanız ya da onların millî güvenliğini ihlal ederseniz asla toleranslı olmazlar. Hukuku kafalarına göre işletirler.

İsrail katliamlarında bunu gördük. Hamas’ı, Filistin’i destekleyen her paylaşım kaldırılıyor. İsrail’i eleştiren herkesin hesabına uyarılar gidiyor.

Cumartesi gecesi’ın kurucusu ve CEO’su Pavel Durov, Fransız medyasında yer alan haberlere göre'nda gözaltına alındı. Durov’un cumartesi akşamıapronunda, Azerbaycan'dan geldiği belirtilen özel bir uçaktan inerken gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltına alındığı esnada'un yanında kız arkadaşı ve koruması olduğu aktarıldı. Fransız basınına göre Fransa makamları, Telegram’ın ülke yetkilileri ile iş birliği yapmaması da dâhil olmak üzere bir dizi nedenden dolayı Durov'u uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve çocuklara yönelik suçlara karışmış sayıyor. Durov’a ayrıca terörizm ve kara para aklama suçlarının da yöneltilebileceği ifade edildi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya’nın düşmanları için Durov’un bir Rus ve bu nedenle,ile iş birliği yapanaksinebiri olduğunu ifade etti.

diye yazan Medvedev, şöyle devam etti:

(Sputnik)

Reuters Haber Ajansına göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, Durov'a erişim talebinde bulunmak için Paris'e bir not gönderildiğini, ancak Durov'un Fransız vatandaşı olduğunu açıkladı.

Pavel Durov Rusya'da doğdu. 2006 yılında, bugün hâlen Rusya'nın en popüler sosyal ağlarından biri olan'yi kurdu. Ancak şirketin ortaklık yapısının değişmesinin ardındandiyerek 2014 yılında şirketten ayrıldı. 2014 yılı başında yapılan hisse satışının ardından Vkontakte'nin yüzde 52'si Kremlin ile bağlantılı oligark'un kontrolüne geçmişti. 2013 yılında erkek kardeşiile birlikte şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram'ı kurdu.

Sosyal medya platformunda Rus muhalif toplulukların engellenmesi yönündeki hükûmet taleplerine uymayı reddettikten sonra 2014'te Rusya'dan ayrıldı.Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'dan olmak üzere çifte vatandaşlığı bulunuyor. Dünyanın farklı bölgelerinde sunucuları olan Telegram'ın merkezi de Dubai'de. Telegram özellikle Rusya, Ukrayna ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinde popüler hâle geldi. Durov’un kullanıcı verilerini Rusya hükûmetiyle paylaşmayı reddetmesinin ardından uygulama 2018'de Rusya'da yasaklandı. Ancak 2021'de yasak geri çekildi. (BBC Türkçe)

Pavel Durov tamamen siyasi sebeplerle gözaltına alındı. Özellikle İsrail ve Ukrayna, Telegram’da yapılan yayınlardan rahatsızdı. Ukrayna istihbaratı uzun zamandır Telegram’ı şikâyet ediyordu. Milli güvenliklerine aykırı işler yaptığını söylüyordu.Bu çağda böyle yasaklar olur mu derdi? Ama Pavel’i gözaltına alan bir NATO üyesi ülke oldu.

Bakalım mahkeme ne karar verecek? Bizde Instagram kapatıldı diye bir hafta ağlaşanlar, bakın Batı istemediği sosyal medya sahibine cezaeviyle gözdağı veriyor. Julian Assange’a yaptığının aynısını yapıyor. Yarın bir gün aynısını Elon Musk’a da yapacaklardır. Şayet Batı’yla anlaşmazsa.