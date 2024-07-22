Trump: Demokrasi için kurşun yedim

Donald Trump’a yönelik suikast girişiminin etkileri devam ediyor. Açıklamalar da peş peşe geliyor. Trump en son “demokrasi için kurşun yedim” dedi.
Binlerce kişinin toplandığı alanda destekçilerine konuşan Trump, Demokratların kendisini “demokrasiye bir tehdit olarak tanımladığını” ardından da Beyaz Saray’ı geri almaya hazır olduğunu söyledi.
Trump, Michigan’daki konuşmasında suikast girişiminden tam bir hafta sonra mitinge gelen binlerce insana teşekkür ederek, “Karşınızda yüce Tanrı’nın isteğiyle duruyorum” dedi.
ABD’deki seçim sadece orayı ilgilendirmiyor. Türkiye’yi ve dünyayı da yakından ilgilendiriyor. Orta Doğu, Ukrayna, Asya-Pasifik her yer yeni ABD Başkanı'nın politikasından etkilenecek. Özellikle Trump’ın seçilmesi birçok şeyi değiştirecek gibi duruyor.
ABD Gizli Servisi daha çok tedbir alıyor. Herhangi bir tatsızlık yaşanmaması için mitinglerde sıkı ve geniş bir güvenlik var.
Seçimlere çok zaman kalmadı. ABD’de olan bitenin etkilerini görmek lazım.
ABD medyasında çıkan ve yetkililerin açıklamalarına dayanan haberlerde ise Thomas Matthew Crooks’ın suikast girişiminden önce alanda İHA uçurduğu belirtildi. Tabii Crooks’ın şimdilik "yalnız kurt" olduğu varsayılıyor. Ama bağlantıları varsa sonra mutlaka ortaya çıkacaktır.
Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in eşi Şahnaz İbrahim Ahmed, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, TSK'nın Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarında bölgedeki "köyleri hedef aldığını, tarım alanlarının yandığını" iddia etti.
Ahmed, TSK'nın terör örgütüne yönelik son günlerdeki operasyonları sonrası bölgede "bir okul ve kilisenin de yıkıldığını" öne sürdü.
Muhtemelen Irak Cumhurbaşkanı’nın eşi Şahnaz’ın PKK ile bir bağlantısı var! Çünkü bu saçma açıklamaları ancak PKK kafasındaki biri yapar.
Şahnaz İbrahim Ahmed’in açıklamalarına cevap Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan’dan geldi. İnan, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in eşi Şahnaz İbrahim Ahmed'in, Türkiye'ye yönelik suçlamaları ve iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Irak ile ilişkileri asılsız iddiaları tartışarak değil, somut projeler üzerinde çalışarak derinleştireceklerini söyledi.
İnan şöyle dedi:
“Bu asılsız iddiaları biz de gördük. Söz konusu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Biz Türkiye olarak Irak ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Bu irademizi esasen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a nisan ayında yaptıkları son ziyarette iş birliği alanlarına ilişkin imzalanan 30'a yakın anlaşmayla karşılıklı olarak teyit ettik. Söz konusu iş birliği alanları arasında terörle mücadele de var. Kaldı ki Irak tarafı terör örgütü PKK'yı geçtiğimiz mart ayında 'yasaklı örgüt' ilan etti...”
Sayın Erdoğan, Irak’a gitmiş ve yeni bir dönem başlamıştı. Görüldüğü üzere Irak devletinin içinde hâlâ PKK argümanlarını sürdürenler var. Böyle düşünenlerin sonuç alması imkânsız.