Trump: Demokrasi için kurşun yedim

Donald Trump’a yönelik suikast girişiminin etkileri devam ediyor. Açıklamalar da peş peşe geliyor. Trump en son “demokrasi için kurşun yedim” dedi.

Binlerce kişinin toplandığı alanda destekçilerine konuşan Trump, Demokratların kendisiniardından da Beyaz Saray’ı geri almaya hazır olduğunu söyledi.

Trump, Michigan’daki konuşmasında suikast girişiminden tam bir hafta sonra mitinge gelen binlerce insana teşekkür ederek,dedi.

ABD’deki seçim sadece orayı ilgilendirmiyor. Türkiye’yi ve dünyayı da yakından ilgilendiriyor. Orta Doğu, Ukrayna, Asya-Pasifik her yer yeni ABD Başkanı'nın politikasından etkilenecek. Özellikle Trump’ın seçilmesi birçok şeyi değiştirecek gibi duruyor.

ABD Gizli Servisi daha çok tedbir alıyor. Herhangi bir tatsızlık yaşanmaması için mitinglerde sıkı ve geniş bir güvenlik var.

Seçimlere çok zaman kalmadı. ABD’de olan bitenin etkilerini görmek lazım.

ABD medyasında çıkan ve yetkililerin açıklamalarına dayanan haberlerde ise Thomas Matthew Crooks’ın suikast girişiminden önce alanda İHA uçurduğu belirtildi. Tabii Crooks’ın şimdilik "olduğu varsayılıyor. Ama bağlantıları varsa sonra mutlaka ortaya çıkacaktır.

Irak devletinin içinde hâlâ PKK’lılar var

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in eşi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, TSK'nın Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarında bölgedekiiddia etti.

Ahmed, TSK'nın terör örgütüne yönelik son günlerdeki operasyonları sonrası bölgedeöne sürdü.

Çünkü bu saçma açıklamaları ancak PKK kafasındaki biri yapar.

Şahnaz İbrahim Ahmed’in açıklamalarına cevap Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi’dan geldi. İnan, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in eşi Şahnaz İbrahim Ahmed'in, Türkiye'ye yönelik suçlamaları ve iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Irak ile ilişkileri asılsız iddiaları tartışarak değil, somut projeler üzerinde çalışarak derinleştireceklerini söyledi.

İnan şöyle dedi:

Sayın Erdoğan, Irak’a gitmiş ve yeni bir dönem başlamıştı. Görüldüğü üzere Irak devletinin içinde hâlâ PKK argümanlarını sürdürenler var. Böyle düşünenlerin sonuç alması imkânsız.