“Ah hala ah ben ne kadar kör biriymişim. Nasıl göremedim gelinimin gerçek yüzünü?”

Hatırama bugün de devam ediyorum...

Halasının Hatice’ye sorduğu “gelininin dişi var mı? Dişi çıktı mı?” sorusuna ekleyip “yani torunun oldu mu?” deyince Hatice hemen çabuk çabuk;

-Hayır hala henüz çocuğu yok ama üzeri yüklü, pek yakında Allah nasip ederse bebeğimiz olacak, demişti. Halası tebessüm etmiş:

-İşte o zaman benim ne demek istediğimi anlarsın Hatice. Demek şimdilik gelinin dişleri çıkmamış yok yani. Çocuğu olsun bir dişlensin o zaman gör sen gelininin gerçek yüzünü. Belki gelinin gerçekten de çok iyi birisi... Onu ben bilemem. Gerçek iyi kötü gelinin dişleri çıktığı zaman yani aileye iyice yerleştiği zaman belli olur, demişti.

Aradan bir yıl geçmeden köyün bilge kadını Ayşe hala Hakkın rahmetine kavuşur. Bütün köylü üzüntülüdür. Halasının ölüm haberini alan Hatice de cenaze için köye gelir. Defin işlemleri bittikten ve mezarlıktaki cemaat dağıldıktan sonra halasının kabri başında ağlamaya başlar ve kendi kendine söylenir:

-Ah hala ah ben ne kadar kör biriymişim. Nasıl göremedim gelinimin gerçek yüzünü? Sen ne kadar yerden göğe kadar haklıymışsın. Dişi çıktı hala, gelinin dişi çıktı. Öyle bir çıktı ki benim ısırılmadık yerimi bırakmadı. Artık beni hiç takmıyor dinlemiyor. Torunu şöyle bir kucağıma alıp da sevemiyorum bile. Ah hala ahh. Çok zordayım. Sen olsaydın sana içimi dökseydim biraz açılırdım dertlerim biraz olsun hafiflerdi herhalde. Sana senin tavsiyelerine en çok ihtiyacım olduğu bir zamanda gittin. Ahh hala ahh... Zordayım inan çok zordayım...

Hatice mezarlıktan ayrılırken halasının arkasından seslendiğini duyar gibi oldu;

"Hatice kızım gelinin dişi var mı dişi?!"

Hatice afalladı. Döndü arkasına baktı. Kimse yoktu. Birkaç adım daha gitti. Yine aynı sesi duyar gibi oldu:

"Hatice kızım gelinin dişi var mı dişi?!"

Bir korku kapladı vücudunu. Titremeye terlemeye başlamıştı. Koşar adım arkasına baka baka konuşa konuşa mezarlıktan uzaklaşıp gözden kayboldu...

Saygı sevgi üzerine bütün kayınvalide ve gelinlere huzur ve mutluluk dileklerimizle...

Şahin Ertürk/Tavşanlı-Kütahya

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