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Side'de keşfedildi! 'Epik şiirin ilham perisi' mozaiklerde

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Side&#039;de keşfedildi! &#039;Epik şiirin ilham perisi&#039; mozaiklerde
Kültür, Turizm, Antik Şehir, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Side’de mitolojik ilham perisi Kalliope’nin betimlendiği mozaik zemin gün yüzüne çıkarıldı.

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Geleceğe Miras” projesi çerçevesinde Antalya’daki Side antik şehrinde yapılan kazı ve restorasyon çalışmalarında heyecanlandıran keşif...

Geçen sene başlatılan ve “Anıtsal Çeşme” bölgesinde devam eden restorasyon çalışmalarında, şairlere ilham kaynağı olduğuna inanılan “epik şiirin ilham perisi” Kalliope’nin ince detaylarla tasvir edildiği bir mozaik zemin bulundu. MÖ 2. asra tarihlenen zemin, antik sanatın ve mitolojinin birleşimini ortaya koyuyor. Bulunan mozaik zemin, bölgedeki arkeolojik çalışmaların daha pek çok sırrı açığa çıkaracağına dair umutları güçlendiriyor. Öte yandan mozaik zeminin bulunduğu alandaki duvarlarda, dönemin estetik anlayışını gözler önüne seren freskler de keşfedildi.

"KEŞFEDİLME ANI HEPİMİZİ HEYECANLANDIRDI"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da X’ten yaptığı paylaşımda “Heyecan dolu bir keşif! Geleceğe Miras Projemiz çerçevesinde Side antik şehrinde yürütülen kazı çalışmalarında, milattan önce 2. yüzyıla tarihlenen ve mitolojik ilham perisi Kalliope’yi betimleyen muhteşem mozaiğin keşfedilme anı hepimizi heyecanlandırdı. Türk arkeolojisinin en kapsamlı ve en iddialı projesi olan Geleceğe Miras ile kültürel ve tarihî miraslarımızı gün yüzüne çıkarma ve koruma çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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