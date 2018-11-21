Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sen Anlat Karadeniz 31. Yeni CANLI Bölüm İZLE

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Sen Anlat Karadeniz 31. Yeni Bölüm

Tahir Nefes'e yaşayamadığı mutlulukları yaşatmaya kararlıdır. Düğün hazırlıkları başlarken Nefes'in de Tahir'e bir sürprizi var. Fatih, Berrak'ın aşkıyla yanıp tutuşurken Murat kardeşinin yanındadır. Berrak'a açılması için Fatih'e yardım eden Murat, Nazar'a da derman olabilecek mi? Sevdiğinin dayak yediğini duyunca onu Vedat'ın elinden alabilecek mi? Nefes hep hayalini kurduğu gelinliği sonunda giyer. Tahir ve Nefes'in sevdası mutlu sona yaklaşmışken bu mutluluğa gölge mi düşecek?