Türk pop müziğinin yıldız ismi, yeni yıla gireceğimiz akşam ekrana veda edecek olan TRT1’deki ‘Kalk Gidelim’in final bölümünde rol aldı. Gülşen, çekimlerin gerçekleştiği Muğla’dan set öncesi fotoğrafları da sosyal medyadan sevenleriyle paylaştı.
Pop yıldızı Gülşen, dizide rol aldı
27.12.2020 - 12:14 | Son Güncelleme: 27.12.2020 - 12:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şarkıcı Gülşen, müzikteki başarısının ardından bu defa da oyunculuğa adım attı.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Gülşen,dizi,oyunculuk,
755792 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/755792.aspx
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