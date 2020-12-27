Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk pop müziğinin yıldız ismi, yeni yıla gireceğimiz akşam ekrana veda edecek olan TRT1’deki ‘Kalk Gidelim’in final bölümünde rol aldı. Gülşen, çekimlerin gerçekleştiği Muğla’dan set öncesi fotoğrafları da sosyal medyadan sevenleriyle paylaştı.