Türkiye Gazetesi

Artık dizi ve film gibi yapımlarının televizyondan ziyade internet ortamından takip edilmeye başlanmasıyla birlikte dünya devleri de bu pazara ilgi gösterdi. Son olarak Disney Plus ülkemiz dizi ve film pazarına hızlı bir giriş yapmak için gün sayıyor. Bu kapsamda yerli oyuncularşa anlaşmaya başlayan şirketin bu defa da ünlü oyuncular Eda Ece ve Aslı Enver'le anlaştığı öğrenildi.

DİSNEY PLUS'IN TÜRKİYE'DEKİ MARKA YÜZLERİ İLGİ ÇEKTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Türkiye yapılanmasını Cenk Soner ve Mehmet İçağasıoğlu’nun yönettiği platform, tüm dünyada geniş hayran kitlesi olan oyuncularla ses getirecek anlaşmalar yapmaya devam ediyor.

Halit Ergenç, Can Yaman, Cansu Dere, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer, Aras Bulut İynemli, Pınar Deniz, Hande Erçel, Demet Özdemir ve Burak Deniz gibi starlar Disney Plus’ın yetenek ve marka yüzü oldu.

Bu ünlü isimlere her geçen yıl kariyerlerindeki yükselişlerine devam eden 2 güzel oyuncumuz daha katıldı; Aslı Enver ve Eda Ece....

Yasak Elma’nın yıldız oyuncusu Eda Ece yeni projesini duyurdu! Yasak Elma dizisindeki performansıyla gözleri üstüne çeken ünlü oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından hayranlarını şaşırtan bir açıklama yaptı. Eda Ece, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir yarışma programına başladığını açıkladı. Ece’nin açıklaması hayranlarını şaşırttı ve mutlu etti.

Aslı Enver ateş püskürdü: Bu sefer sınırı aştınız Oyuncu Aslı Enver, hakkında çıkan dedikodu haberini yalanladı, sert açıklamalarda bulundu.

Can Yaman’a İtalya’dan sosyal mesafe cezası Erkenci Kuş, Bay Yanlış, İnadına Aşk gibi dizilerle ünü yurt dışına taşan sevilen oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz aylarda İtalya’da bir makarna firmasının yüzü olmak için sözleşme imzalamıştı.