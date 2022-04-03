Türkiye Gazetesi

5 sezondur ekran hayatına devam eden ve reytinglerde üst sıraları bırakmayan Yasak Elma dizisi kadrosunu gğçlendirerek, ilerlemeye devam ediyor. Bu haftada diziye ünlü bir oyuncu konuk olarak gelecek.

2 BÖLÜM KONUK OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Medyapım imzalı dizinin kadrosuna son olarak Handan rolüyle Şebnem Dönmez katılmış, Handan’ın beş parasız kaldıktan sonra kızı Kumru ve eski eşi Doğan’ın hayatına girmeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Entrika konusunda Yasak Elma’nın diğer kadınlarını aratmayan Handan’ın da hayatına bir partner giriyor. Söz konusu ismin son olarak Alper Çağlar’ın imza attığı Börü dizisindeki performansıyla hayranlık uyandıran Cansel Elçin olduğu öğrenildi. Elçin 2 bölüm “Yasak Elma”ya konuk oluyor.

Yasak Elma'da yaprak dökümü Bu sezon Yasak Elma dizisine dahil olan iki oyuncunun, kadrodan ayrılacağı ortaya çıktı.

Yasak Elma dizisinden hayranlarını üzecek karar Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'nın yayına, 2 hafta ara verileceği duyuruldu.

Yasak Elma’nın yıldız oyuncusu Eda Ece yeni projesini duyurdu! Yasak Elma dizisindeki performansıyla gözleri üstüne çeken ünlü oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından hayranlarını şaşırtan bir açıklama yaptı. Eda Ece, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir yarışma programına başladığını açıkladı. Ece’nin açıklaması hayranlarını şaşırttı ve mutlu etti.