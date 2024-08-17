Ekranlara 13 yeni dizi geliyor! İşte yeni sezonda başlayacak yapımlar

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 17 Ağustos 2024 12:12 - Güncelleme: 17 Ağustos 2024 13:55 - Güncelleme:

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Yeni sezonun başlamasına az bir süre kala fenomen olan diziler ve yeni başlayacak diziler merak konusu olmaya başladı. Peki ama hangi diziler bu sezon başlayacak? İşte detaylar...