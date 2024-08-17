Ekranlara 13 yeni dizi geliyor! İşte yeni sezonda başlayacak yapımlar
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Yeni sezonun başlamasına az bir süre kala fenomen olan diziler ve yeni başlayacak diziler merak konusu olmaya başladı. Peki ama hangi diziler bu sezon başlayacak? İşte detaylar...
Yeni sezonda ekranda boş gün ve boş gece yok. Her akşam birbirinden iddialı diziler reyting yarışına çıkacak. Diziler şimdiden merak konusu olmaya başlandı.
Geçen sezondan eylül sezonuna 13 dizi taşınacak. Diziler şöyle:
'Yalı Çapkını', 'Kızılcık Şerbeti', 'Bahar', 'Sandık Kokusu', 'Kuruluş Osman', 'Kızıl Goncalar', 'Hudutsuz Sevda', 'Yabani', 'Kirli Sepeti', 'Arka Sokaklar', 'Taş Kağıt Makas', 'İnci Taneleri', 'Gönül Dağı', 'Kara Ağaç Destanı', 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi', 'Mehmet Fetihler Sultanı' ve 'Teşkilat'
EYLÜL'DE 13 YENİ DİZİ EKRANLARA GELİYOR
Kalpazan (Çağlar Ertuğrul- Deniz Baysal)
Deha (Aras Bulut İynemli- Melis Sezen
Hayat Hırsızı (Cemre Baysel-Alperen Duymaz)
Bir Aşk Masalı (Murat Yıldırım- Ebru Şahin)
İşgal Günlerinde Aşk (Neslihan Atagül ayrıldı, başrol oyuncusu aranıyor)
Güzel Aşklar Diyarı (Mahsun Kırmızıgül- Meltem Cumbul)
Harika Çılgınlar (Fırat Tanış- Devrim Özkan)
Bir Gece Masalı (Burak Deniz- Su Burcu Yazgı Coşkun)
Siyah Kalp (Ece Uslu-Burak Sergen)
Kara Dut ( İrem Helvacıoğlu)
Kötü Kan (Ertan Saban-Damla Sönmez)
Annem Ankara (Bergüzar Korel-Mehmet Günsür)
Kör Noktası ( Aslıhan Gürbüz- Nejat İşler)