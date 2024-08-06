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Kuruluş Osman dizisine ünlü oyuncu katılıyor

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Kuruluş Osman dizisine ünlü oyuncu katılıyor

Magazin Haberleri

Altıncı sezonuyla ekranlarda yayınlanmaya hazırlanan Kuruluş Osman’ın yeni sezonu dizinin hayranları tarafından şimdiden merak konusu oldu. Dizinin oyuncu kadrosuna Ekin Mert Daymaz dahil oldu.

Başrolünde Burak Özçivit’in bulunduğu Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu hayranları tarafından merak konusu oldu.  İlk tanıtımı yayınlanan dizinin yeni sezon oyuncuları şimdiden gündeme gelmeye başladı.

Fazlaca oyuncu değişikliğinin yaşandığı dizide kadrodan ayrılanlar kadar dahil olanlar da var. Kuruluş Osman'a bomba bir isim dahil oldu.

Kuruluş Osman dizisine ünlü oyuncu katılıyor - 1. Resim

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNE EKİN MERT DAYMAZ KATILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak Bir Sevdadır dizisinde rol alan Ekin Mert Daymaz, yeni sezonda Kuruluş Osman'da yer alacak.

Kuruluş Osman dizisine ünlü oyuncu katılıyor - 2. Resim

 

 

Düzenleyen:  - Magazin
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