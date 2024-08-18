Oğlunun vefatından sonra Safiye Soyman'dan olay karar! Sosyal medyayı ikiye böldü

Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Oğlunu kaybeden ünlü isim radikal bir karar alarak sahnelere geri döneceğini açıkladı. Şarkıcının konu ile ilgili yaptığı açıklama sosyal medyayı ikiye böldü.

Son olarak Dünya Güzellerim Tatil'de programıyla ekranlara gelen gelen Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz MS hastalığıyla olan mücadelesini kaybetmiş ve 20 gün önce hayatını kaybetmişti.

Oğlunun acısı ile sarsılan Safiye Soyman oğlunun vefatının ardından 20 gün sonra sahnelere geri döndü. Soyman, "Oğlum benim hep sahnede olmamı isterdi... Biz sanatçılar için sahne hiçbir zaman kapanamaz" açıklamasını yaptı.

Soyman'ın bu kararı sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar 'Acısını hafifletmek istemiştir', 'Zor günler geçiriyor, yargılamamak gerekir' gibi yorumlar yapsa da bazı kullanıcılar ise ‘Sahne kaçmıyor’, ‘Neden bu kadar erken’ gibi yorumlar yaptı.