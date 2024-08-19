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Şafak Sezer cenazede yaşananlara isyan etti!

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Şafak Sezer cenazede yaşananlara isyan etti!

Magazin Haberleri

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Aydemir Akbaş dün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde ünlü isimleri görmek isteyenler, izdihama yol açtı. Yaşananlar sonrası Şafak Sezer, isyan etti.

Bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Aydemir Akbaş 17 Ağustos'ta hayata veda etmişti.  Akbaş için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi.

Şafak Sezer cenazede yaşananlara isyan etti! - 1. Resim

Törene Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Şafak Sezer, İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil ile çok sayıda ünlü isim ve vatandaş katıldı.

Şafak Sezer cenazede yaşananlara isyan etti! - 2. Resim

Akbaş'ın cenazesi, törenin ardından Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Şafak Sezer cenazede yaşananlara isyan etti! - 3. Resim

ŞAFAK SEZER YAŞANAN İZDİHAMA TEPKİ GÖSTERDİ

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, cenaze töreninde ünlü isimleri görmek isteyenler, tören sırasında izdiham oluşturdu. Sezer, yaşanan izdihama tepki gösterdi. Ünlü isim konu hakkında şunları ifade etti:

Şafak Sezer cenazede yaşananlara isyan etti! - 4. Resim

“Ben hayatımda ne böyle bir şey gördüm, ne böyle bir yaşadım. Akıl hastanesinden kaçanlar cenazeye gelmiş gibiydi. Para isteyen mi dersin, iş isteyen mi! İnanılmaz bir rezillik… Dua edemedik, hiçbir şey yapamadık. Cami hocası namazı kıldıramayınca uyardı. İbrahim abi 45 yıllık arkadaşıyla vedalaşmaya gelmiş, zor duruma düştü. Tabutun etrafını garip kıyafetli Tiktokçu çocuklar sarmış, garip hareketler yapıyorlar… Bir canlı yayın yapma modası başlamış. Akıl alır gibi değil. Dua etmemize izin vermediler, insan biraz saygı duyar.”

Düzenleyen:  - Magazin
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