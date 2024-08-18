Selda Bağcan'ın konser prova tarzı olay oldu! Yorum yağdı

Selda Bağcan’ın konser prova tarzı sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcının kırmızı montu ve pembe başörtüsü dikkat çekti. Sosyal medyada şarkıcının tarzıyla ilgili yorum yağdı.

Türk müzik dünyasının fenomen ismi Selda Bağcan şarkıları olsun, açıklamaları olsun ara ara gündeme geliyor. Ünlü şarkıcı, Ah Yalan Dünya, Adaletin Bu mu Dünya, Öyle Bir Yerdeyim ki gibi şarkılarla hafızalara kazındı.

Bağcan, bu kez bir konser öncesi provada giydiği kıyafetlerle sosyal medyada çok konuşuldu. Şarkıcının kırmızı montu ve pembe başörtüsü dikkat çekti.

Ünlü ismin tarzı ile ilgili, “Çok yakışmış”, “Tarzını beğendim”, “Aşırı doğal biri”, “Tarzı farklı ama yine de çok güzel” gibi yorumlar yapıldı.

SELDA BAĞCAN KİMDİR?

Selda Bağcan, 1948 yılında Muğla’nın Menteşe ilçesinde dünyaya geldi. Annesi öğretmen, babası veteriner hekimdir. Öğrencilik yılları Ankara’da geçti. 10 yaşında gitar çalmayı öğrendi. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite son sınıftayken amatörce müzik yapmaya başladı. Erkan Özerman sayesinde yaptığı ilk iki 45’lik plağı iyi iş yapınca profesyonel olarak müzik hayatına atıldı.