Suzan Kardeş korkuttu! Canlı yayında kaza geçirdi: Şafak Sezer'den gündem olan yorum...

ATV ekranlarında yayınlanan ve Müge Anlı'nın sunduğu 'Güven Bana' programı bu hafta da izleyiciyi ekrana kilitledi. Programın konuklarından Suzan Kardeş canlı yayında talihsiz bir an yaşarken, Şafak Sezer’in yorumu geceye damga vurdu.

ATV ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Güven Bana" programı bu hafta da eğlenceli ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmaya bu hafta ünlü isimler Şafak Sezer ve Suzan Kardeş konuk oldu.

Programda yarışmacıların karşısına 125 bin TL değerinde oldukça dikkat çeken bir mantık sorusu çıktı. Sorunun çözümü üzerine stüdyoda yoğun bir tartışma yaşanırken, Suzan Kardeş talihsiz bir kaza geçirdi. Doğru cevabı düşünürken sahneye doğru eğilen Kardeş, dekorun bir kısmındaki boşluğa ayağını sıkıştırarak yere düştü.

DÜŞME ANLARI KAMERAYA YANSIDI

O anlar kameralara saniye saniye yansırken, Müge Anlı, "Güzelliğine nazar değdi," diyerek durumu yumuşatmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği Kardeş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şafak Sezer ise yaşanan talihsiz kazayı esprili bir dille yorumlayarak stüdyodaki gerginliği dağıttı. "Ambulans sağ tarafta! Türkiye tarihinde hiç kimse o deliğe giremez, sen girdin! Bir insan oraya nasıl girer?" sözleri izleyicileri güldürdü.

Suzan Kardeş de esprili bir cevap verdi: "Yaz geldi mi annem benim dizlerimden yazın geldiğini anlarmış, hep düşermişim. Demek ki zayıflamışım Şafak, ne yapayım yani!"