Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Suzan Kardeş korkuttu! Canlı yayında kaza geçirdi: Şafak Sezer'den gündem olan yorum...

Suzan Kardeş korkuttu! Canlı yayında kaza geçirdi: Şafak Sezer'den gündem olan yorum...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında yayınlanan ve Müge Anlı'nın sunduğu 'Güven Bana' programı bu hafta da izleyiciyi ekrana kilitledi. Programın konuklarından Suzan Kardeş canlı yayında talihsiz bir an yaşarken, Şafak Sezer’in yorumu geceye damga vurdu.

ATV ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Güven Bana" programı bu hafta da eğlenceli ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmaya bu hafta ünlü isimler Şafak Sezer ve Suzan Kardeş konuk oldu.

Suzan Kardeş korkuttu! Canlı yayında kaza geçirdi: Şafak Sezer'den gündem olan yorum... - 1. Resim

Programda yarışmacıların karşısına 125 bin TL değerinde oldukça dikkat çeken bir mantık sorusu çıktı. Sorunun çözümü üzerine stüdyoda yoğun bir tartışma yaşanırken, Suzan Kardeş talihsiz bir kaza geçirdi. Doğru cevabı düşünürken sahneye doğru eğilen Kardeş, dekorun bir kısmındaki boşluğa ayağını sıkıştırarak yere düştü.

Suzan Kardeş korkuttu! Canlı yayında kaza geçirdi: Şafak Sezer'den gündem olan yorum... - 2. Resim

DÜŞME ANLARI KAMERAYA YANSIDI

O anlar kameralara saniye saniye yansırken, Müge Anlı, "Güzelliğine nazar değdi," diyerek durumu yumuşatmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği Kardeş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Suzan Kardeş korkuttu! Canlı yayında kaza geçirdi: Şafak Sezer'den gündem olan yorum... - 3. Resim

Şafak Sezer ise yaşanan talihsiz kazayı esprili bir dille yorumlayarak stüdyodaki gerginliği dağıttı. "Ambulans sağ tarafta! Türkiye tarihinde hiç kimse o deliğe giremez, sen girdin! Bir insan oraya nasıl girer?" sözleri izleyicileri güldürdü.

Suzan Kardeş korkuttu! Canlı yayında kaza geçirdi: Şafak Sezer'den gündem olan yorum... - 4. Resim

Suzan Kardeş de esprili bir cevap verdi: "Yaz geldi mi annem benim dizlerimden yazın geldiğini anlarmış, hep düşermişim. Demek ki zayıflamışım Şafak, ne yapayım yani!"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Efsane kulüp küme düşürüldü! 500 milyon euroluk acı faturaAnkaralılar müjde! Toplu taşımada yeni dönem: Artık sadece otobüsler ücretsiz değil... Saatler belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nihal Candan’ın kardeşi mesajları ifşaladı! Eski eşe ağır suçlama: Anlattıkları akıllara durgunluk verdi - MagazinAblasına attığı mesajları ifşaladı! Ağır suçlama: Anlattıkları kan dondurduOktay Kaynarca’nın hamamlı teknesinden sonra şimdi de Acun’un spor yatı! Fiyatı şoke etti: İçinde yok yok... - MagazinOktay Kaynarca’dan sonra şimdi de Acun! Spor yatının fiyatı şoke etti"Nilperi Şahinkaya-Fırat Çelik kavga etti, Şebnem Bozoklu sandalyeden düştü" iddiası! İlk açıklama... - MagazinKavga çıktı, sandalyeden düştü! Olay iddiaya ilk açıklamaSokakta gördüğü afişlerden öğrenmiş! Cemal Hünal'ın 'Issız Adam' isyanı - MagazinSokakta afişleri görünce öğrenmiş! 'Issız Adam' isyanıArsen Gürzap'ın değişen hayatı! Can Gürzap açıklaması: Yarım saat içinde kaybettik - MagazinUsta sanatçının ölümüyle hayatı değişti: Yarım saatte olduGünler önce evlenmişti! Oyuncu Furkan Kızılay'dan 'boşanma' açıklaması - MagazinGünler önce evlenmişti! 'Havuç'tan 'boşanma' açıklaması
Sonraki Haber Yükleniyor...