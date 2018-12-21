TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Edinilen bilgiye göre Yıldırım, saat 13.45'te Bahçeli'yi Meclisteki makamında ziyaret edecek.
TBMM Başkanı Yıldırım, Bahçeli ile görüşecek
21.12.2018 - 10:03 | Son Güncelleme: 21.12.2018 - 10:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meclis Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 13.45'te bir araya gelecek
Etiketler : TBMM Başkanı Yıldırım,Bahçeli,
594518 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/594518.aspx
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