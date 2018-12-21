Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Edinilen bilgiye göre Yıldırım, saat 13.45'te Bahçeli'yi Meclisteki makamında ziyaret edecek.