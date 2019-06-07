Uçakla Gap Havalimanına gelen Yıldırım, buradan araçla AK Şanlıurfa İl Başkanlığına geçti. Yıldırım’ı havalimanında AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, milletvekilleri ve partililer karşıladı.
Binali Yıldırım Şanlıurfa’da
07.06.2019 - 11:32 | Son Güncelleme: 07.06.2019 - 11:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Şanlıurfa'ya geldi.
Etiketler : Binali Yıldırım,
629659 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/629659.aspx
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