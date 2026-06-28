Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

25 GÖZALTI

İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasındaki Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ve Ö.F.S. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit serbest bırakıldı

BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANI SERBEST

Seferihisar Belediyesi soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B. adli kontrol şartıyla, diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Onur Yiğit-İsmail Yetişkin

NELER OLMUŞTU?

Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P'nin de olduğu 6 şüphelinin zanlılarla bağlantısı olduğu öne sürülmüştü. Daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile şirket çalışanı M.C.H. de 18 Haziran'da yakalanmıştı.

Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit serbest bırakıldı

Şüphelilerden ​​​​​​​S.Y. sağlık sorunları nedeniyle ifadesinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B, Özlem Akyılmaz, şirket yetkilisi R.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, şirket çalışanı M.C.H. ise serbest bırakılmıştı.

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