Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşı Hüseyin'i arayarak yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
Çavuşoğlu, Malezya'nın yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin'i tebrik etti
11.03.2020 - 14:22 | Son Güncelleme: 11.03.2020 - 14:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin ile telefonda görüştü.
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,
687277 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/687277.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER