Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi arayarak şifa dileklerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Nur Çebi'yi şifa dileklerini iletti
14.05.2020 - 23:31 | Son Güncelleme: 14.05.2020 - 23:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi arayarak şifa dileklerini iletti
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,
704110 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/704110.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER