Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya’nın başkenti Trablus’taki temaslarının ardından tekrar Malta’ya döndü. Bakan Çavuşoğlu, başkent Valetta’daki San Anton Sarayı’nda Malta Devlet Başkanı George Vella tarafından kabul edildi.
Bakan Çavuşoğlu, Malta Devlet Başkanı Vella ile görüştü
06.08.2020 - 17:39 | Son Güncelleme: 06.08.2020 - 17:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Devlet Başkanı George Vella ile görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,
723152 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/723152.aspx
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