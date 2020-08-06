Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya’nın başkenti Trablus’taki temaslarının ardından tekrar Malta’ya döndü. Bakan Çavuşoğlu, başkent Valetta’daki San Anton Sarayı’nda Malta Devlet Başkanı George Vella tarafından kabul edildi.