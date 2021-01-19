Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü. İki Bakanın görüşmesinin bölgesel konular hakkında olduğu belirtildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü
19.01.2021 - 18:47 | Son Güncelleme: 19.01.2021 - 18:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü. İki Bakanın görüşmesinin bölgesel konular hakkında olduğu belirtildi.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
761148 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/761148.aspx
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