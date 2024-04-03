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Seçim sonuçlarına itiraz edilmişti: Hatay'da fark kapanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Seçim sonuçlarına itiraz edilmişti: Hatay&#039;da fark kapanıyor

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da tekrar eden oy sayımında AK Parti ile CHP arasındaki fark geriledi. Haberi duyuran CHP Hatay İl Başkanı, 3 bin 890 olan oy farkının 2 bin 866'ya gerilediğini söyledi. 

Seçimlerin kritik illerinden olan Hatay'da CHP ile AK Parti arasındaki yarış hala kıyasıya sürüyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak seçime giren Lütfü Savaş, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'ün ardından seçimi 2'nci sırada tamamlamıştı. 

Seçimi 4 bin oydan az sayıda farkla geride tamamlayan CHP, geçtiğimiz gün seçim sonuçlarına itiraz etmişti. CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla oy farkının 3 bin 890’dan 2 bin 866’ya gerilediğini açıkladı.

FARK KAPANIYOR

Söz konusu sosyal medya paylaşımında CHP İl Başkanı Tiryaki, “Değerli Hataylı hemşehrilerim. Biliyorum çok merak ediyorsunuz. Genel Merkezimiz, avukatlarımız, Genel Başkanımız Özgür Özel’in görevlendirmesiyle Hatay’da olan milletvekillerimiz ve örgütümüzle birlikte itiraz süreçlerini işletmeye devam ediyoruz.

Pazartesi sabahı 3 bin 890 olan fark bu sabah itibarıyla 2 bin 866’ya kadar geriledi ve süreç devam ediyor. Mücadelemizi sürdüreceğimizi sizlerle paylaşmak isterim. Gönlü bizimle olan vatandaşlarımız, tek bir oyunuzun bile takipçisiyiz, umutluyuz” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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