Seçim sonuçlarını nokta atışı bilen Hakan Bayrakçı, AK Parti'nin kaybetme nedenlerini sıraladı

İlk kez bir seçimde kötü sonuçla karşılaşan AK Parti'de oy kaybının nedenleri tartışılmaya devam ediyor. SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın da katıldığı programda tartışılan meselede kötü sonuçta, emeklilerin, genel ekonomik sebeplerin ve yanlış adayların öne çıktığı görüldü.

AK Parti ilk kez bir seçimi ikinci bitirdi. Kaybın nedenleri parti içinde de tartışılmaya başlandı. Ekim ayında yapılan MYK'da köklü bir değişikliğe gidilmezken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, değişim için seçim sonuçlarını işaret etmişti. Kötü sonuç sonrası AK Parti'de yönetim değişikliği gündeme geldi ve kulislere göre partide ciddi bir yönetim değişikliği olacak.

Sandığa gitmeyen 13 milyondan fazla seçmenin büyük bölümünün başka partiye de oy vermek istemediği için, tepki olarak sandığa gitmeyen AK Parti seçmeni olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Seçimlerde Türkiye genelinde 16 milyon 339 bin oy alan AK Parti'nin bu durumu CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunumuyla yayınlanan Tarafsız Bölge programında, masaya yatırıldı.

AK PARTİ NEDEN OY KAYBETTİ?

Ahmet Hakan, SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Abdulkadir Selvi, Zafer Şahin, Özay Şendir maddeler halinde AK Parti'nin oy kaybına ilişkin nedenleri sıraladı.

EMEKLİLER İLK SIRADA

Buna göre AK Parti'nin oy kaybına ilişkin sebeplerde ilk sırada 'emekliler' yer aldı.

İkinci sırada ise 'genel ekonomik sebepler' gerekçe gösterildi.

Üçüncü sırada da 'yanlış adaylar' göze çarptı.

Dördüncü sırada 'AK Partili yönetimin halktan uzaklaşması' yer aldı.

Beşinci sırada 'sokak hayvanları' meselesine yer verildi.

Son sırada ise 'futbolda krize çare bulunamaması' dikkat çekti.