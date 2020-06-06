Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Eralp Ulusoy

CEVAP: 28 yaşında kalp atışlarında artış olması tiroit bezi problemi, kan-demir eksikliği, yakın zamanlı hamilelikler veya süt verme, kullanılan ilaçlar (hormon, ağrı kesici, antibiyotik) ve daha birçok günlük etkiler yüzünden olabilir. Bunlar kalbinizin içerisinde elektriksel bir düzensizlik oluşturmuş, bu da verilen ilaçla o zaman için düzene girmiş olabilir. Alerji mevsimine de girdiğimiz varsayılırsa bir sürü çevresel etken tekrar bu durumu alevlendiriyor olabilir. Babanızın durumu yaşlanma ile açıklanabilirken annenizin şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve damar tıkanıklığı sonucu kalp krizi geçirmesi, sizin de ileriye yönelik böyle bir alt yapınız olabileceğini bize ifade ediyor. Hastaneye geldiğinizde kalbinizin mekanik ve elektriksel incelemesi sonucu ileri bir tetkik veya kalıcı bir tedaviye ihtiyacınız olup olmadığı belirlenebilir.

KORONAVİRÜS KIRIK RİSKİNİ ARTIRDI

SORU: Bende kemik erimesi vardı. Doktorlar hareket tavsiye etmişlerdi. Apartman dairesinde oturduğum için bu virüs yüzünden fazla hareket edemedim. Ne yapmalıyım?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Atilla Parmaksızoğlu

CEVAP: Kalça kırığı, ileri yaş grubunda hayatî bir risk oluşturur. En önemli risk faktörü osteoporozdur (kemik erimesi) ve bu grup kişilerde ise genellikle osteoporoz vardır. Evde hareketsiz kalmaları da bu durumu ağırlaştırabilir. İçinde bulunduğumuz günler bu açıdan risk. En küçük travmada bile kolayca kalça kırıkları oluşabilir. Hastalar, ya kalça kırıldıktan sonra düşer ya da düştükten sonra kalçaları kırılır. İleri yaş grubunda görülen kalça kırıkları çok ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Bu grupta en iyi tedavi, tedbir alarak kalçanın kırılmamasını sağlamaktır. Hareketsizliğin yol açtığı kas zayıflıklarını engellemek için düzenli olarak kas kuvvetlendirme egzersizleri yapmak gerekir. Ayakta dururken ve de ayak yerde sabitken ani dönüşler yapılmamalıdır. Kişinin hareket alanı içinde takılıp düşmesine sebep olabilecek engelleri (halı, kilim, sehpa, gibi) kaldırmak gerekir. Şayet kalça kırılırsa tedavisi ameliyattır ve zaman kaybetmeden hekime başvurulmalıdır. Ne kadar erken tedaviye başlanılırsa o kadar yüksek oranda başarı ve o kadar düşük oranda komplikasyon görülür.

GEBELER, RUTİN MUAYENESİNİ İHMAL ETMESİN

SORU: Dört aylık hamileyim. Evden çıkmayın denildiği için rutin muayeneler ne sıklıkla olmalı?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Zilal Hocagil

CEVAP: Hastanelerde ne kadar tedbir alınsa da toplumda asemptomatik taşıyıcılar olacağı için mümkün olan en seyrek ve en güvenli aralıkta, hekiminizin şahsi olarak sizi çağırdığı sıklıkta doktor ziyareti tavsiye edilir. Riskli gebelerde haftada bir olabilirken rutin takip dört haftaya çıkabilir.

