Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankaragücü Başakşehir canlı izle, Ankaragücü Medipol Başakşehir şifresiz izle, Ankaragücü Başakşehir maçı canlı skor şifresiz kanallar Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta kapanış gününde oynanacak karşılaşmaya dair en çok merak edip araştırılan konuların başında geliyor. Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma büyük bir heyecanla bekleniyor. Ligin zirvesindeki takım Medipol Başakşehir, Ankaragücü deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak ayrılmak istiyor. Ankaragücü Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde

ANKARAGÜCÜ MEDİPOL BAŞAKŞEHİR CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma bugün saat 20.00’de başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de sizlerle. Ayrıca karşılaşmayı yukarıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir, üye olarak izleyebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Djedje, Yalçın, Alihan, Pinto, Faty, Moulin, İlhan, Cerci, Mokhtar, Kubilay

Başakşehir: Mert, Caicara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Mossoro, Napoleoni, Bajic

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında lider Medipol Başakşehir, Afyonkarahisar’da MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Osmanlı Stadı’nda yapılması planlanan karşılaşma, saha zemininin elverişli olmaması nedeniyle Afyonkarahisar’daki Zafer Stadı’nda oynanacak.

Beş maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor yenilgisi ile sona eren Medipol Başakşehir, 14 hafta sonunda 30 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgisi olan MKE Ankaragücü’nün ise 20 puanı bulunuyor.

Medipol Başakşehir’de kart cezalısı Manuel da Costa ile sakatlığı süren Alparslan Erdem bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezası sona eren İrfan Can Kahveci görev yapabilecek, sakatlığı geçen Eljero Elia’nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.