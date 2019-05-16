Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague Final Four ilk maçında yarın Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşılaşacak. Karşılaşma TSİ 19.00’da Fernando Buesa Arena’da oynanacak. Turu geçen takım yine yarın TSİ 22.00’de oynanacak CSKA Moskova - Real Madrid maçının galibiyle 19 Mayıs Pazar günü Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek.

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta ?

17 mayıs Cuma günü oynanacak Fenerbahçe-Anadolu Efes maçı, Türkiye saati ile 19.00'da oynanacak. Yarı finalin diğer maçında ise CSK Moskova ile Real Madrid saat 22.00'da karşı karşıya gelecek

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda?

Basketbolseverler, Fenerbahçe Beko q Anadolu Efes maçını beIN Sports'tan canlı yayınla izleyebilecek.

Fenerbahçe Beko’da son durum

Sarı-lacivertliler, Turkish Airlines Euroleague 2018-19 sezonunda normal sezonu 25 galibiyet ve 5 yenilgiyle lider bitirdi. Fenerbahçe, Euroleague güncel formatında normal sezonda en yüksek galibiyet sayısına ulaşan takım olurken, Play-off’ta da Zalgiris Kaunas’ı 3-1 ile geçerek üst üste beşinci kez Final-Four bileti aldı.



Fenerbahçe'de önemli eksikler

Fenerbahçe Beko'da Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome, sakatlıkları nedeniyle Final-Four maçlarında forma giyemeyecek. Joffrey Lauvergne takımla birlikte Vitoria’ya seyahat ederken, Gigi Datome ise kafileye perşembe akşamı dahil olacak. Yine takımla birlikte Vitoria’ya seyahat eden Jan Vesely ve Nikola Kalinic’in durumları ise maç saatinde belli olacak.

Anadolu Efes 18 yıl sonra

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman’ın yaptığı Anadolu Efes’in kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Shane Larkin, Vasilije Micic, Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer, Rodrigue Beaubois, Mustafa Kurtuldum

Forvetler: James Anderson, Krunoslav Simon, Onuralp Bitim, Birkan Batuk, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Brock Motum, Adrien Moerman

Pivotlar: Bryant Dunston, Sertaç Şanlı, Tibor Pleiss

Anadolu Efes, Euroleague 2018-19 sezonunda normal sezonu 20 galibiyet ve 10 yenilgiyle beşinci sırada bitirdi. Lacivert-beyazlılar, Play-off turunda ise Barcelona Lassa’yı 3-2 ile geçerek 18 yıl aranın ardından Final-Four bileti almış oldu.

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile Euroleague kulvarında oynadığı 12 maçın 10’unu kazandı. İki ekip arasında oynanan Euroleague maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

2018-19 Fenerbahçe Beko 84-66 Anadolu Efes

2018-19 Anadolu Efes 89-83 Fenerbahçe Beko

2017-18 Anadolu Efes 84 - 89 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 Fenerbahçe Doğuş 81 - 70 Anadolu Efes

2016-17 Anadolu Efes 80 - 77 Fenerbahçe

2016-17 Fenerbahçe 88 - 80 Anadolu Efes

2015-16 Fenerbahçe 90 - 86 Anadolu Efes

2015-16 Anadolu Efes 73 - 77 Fenerbahçe

2014-15 Fenerbahçe Ülker 83 - 72 Anadolu Efes

2014-15 Anadolu Efes 71 - 77 Fenerbahçe Ülker

2013-14 Fenerbahçe Ülker 84 - 65 Anadolu Efes

2013-14 Efes 63 - 71 Fenerbahçe Ülker

İki takım bu sezon şu ana dek 6 maçta karşılaştı. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, bu maçlarda 3'er galibiyet elde etti.

Türk basketbolu, Avrupa'da 10. kupa peşinde

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde yarın başlayacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, basketbolda Türkiye'ye kulüpler bazında 10. Avrupa kupasını kazandırmaya çalışacak.

Türkiye'den basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Darüşşafaka birer kez, kadınlarda ise Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi de bir kez Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı.

19 Mayıs'ta finalde bir Türk takımı

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupası olan THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'de Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'ten biri finalde mücadele edecek.

Yarı finalde yarın birbirlerine rakip olacak iki başarılı takımdan biri 19 Mayıs'ta oynanacak finalde İspanya'nın Real Madrid ya da Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, kendi tarihlerinde ikinci, Türk basketbol tarihinde ise 10. kupayı almak için parkede olacak.

Avrupa Ligi'ni kazanan tek Türk takımı Fenerbahçe

Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan tek Türk takımı Fenerbahçe oldu.

Türk basketbol tarihinin kulüpler bazındaki en büyük zaferini Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda THY Avrupa Ligi kupasını müzesine götürerek yaşattı.

İlk kupa Anadolu Efes'ten

Türk basketbolu, ilk Avrupa zaferini 1996'da Anadolu Efes ile yaşadı.

Başantrenör Aydın Örs yönetiminde o zamanki adı Efes Pilsen olan lacivert-beyazlılar, Makedon oyuncusu Petar Naumoski'nin önderliğinde büyük bir başarı elde etti.

Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 sezonunda Avrupa'nın iki numaralı kupası olan Koraç Kupası finalinde İtalya ekibi Stefanel Milano'yu geçerek, Türk basketbol tarihinin ilk büyük başarısına imza attı.

Türk basketbolu erkeklerde ikinci Avrupa kupasını Beşiktaş ile elde etti. Siyah-beyazlılar, Ergin Ataman yönetiminde 2011-2012 sezonunda Avrupa'nın üç numaralı kupası olan FIBA EuroChallenge Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Kupaların 4'ü Galatasaray'dan

Türkiye'nin daha önce basketbolda kazandığı Avrupa kupalarının 4'ünde Galatasaray'ın imzası bulunuyor.

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, 2015-2016 sezonunda Ergin Ataman yönetiminde ULEB Avrupa Kupası'nı kazandı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 2013-2014 sezonunda FIBA Avrupa Ligi, 2008-2009 ile 2017-2018'de FIBA Avrupa Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı da FIBA Avrupa Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.