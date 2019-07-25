Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT Spor'un haberine göre bir dönem adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Douglas, Beşiktaş'a transfer oldu. Yarın İstanbul'a gelecek olan Douglas, sağlık kontrollerinin ardından Avusturya kampına katılacağı öğrenildi.