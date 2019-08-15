Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, rondo oyunuyla başlayan idmanın dar alanda pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi. Antrenmanın, geniş alanda oynanan oyunla sona erdiği aktarıldı. Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
15.08.2019 - 20:47 | Son Güncelleme: 15.08.2019 - 20:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Kaynak: AA
Etiketler : Başakşehir,Yeni Malatyaposr,Süper Lig,
643952 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/643952.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Gazişehir Gaziantep
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
34. Hafta Maçları
17.5.2020
Göztepe - Sivasspor
17.5.2020
Kasımpaşa - Medipol Başakşehir Fk
17.5.2020
Gençlerbirliği - Beşiktaş
17.5.2020
Yukatel Denizlispor - Mke Ankaragücü
17.5.2020
Konyaspor - Alanyaspor
17.5.2020
İstikbal Mobilya Kayserispor - Trabzonspor
17.5.2020
Yeni Malatyaspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
17.5.2020
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
17.5.2020
Antalyaspor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Menemen Belediyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniye
0
0
0
0
0
0
0
0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0