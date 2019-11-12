Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktörümüz Ersun Yanal, geçirdiği küçük çaptaki göz operasyonu nedeniyle birkaç gün istirahat edecektir. Teknik Direktörümüz Ersun Yanal’a geçmiş olsun dileriz."