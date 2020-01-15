Avusturya basını, Fenerbahçe’nin Salzburg’da forma giyen Kosova asıllı Alman forvet Mergim Berisha’ya talip olduğunu iddia etti.
21 yaşındaki Berisha, bu sezon kiralık oynadığı Altach’ta 17 maçta 7 gol attı, 5 asist yaptı.
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Avusturya basını, Fenerbahçe’nin Salzburg’da forma giyen Kosova asıllı Alman forvet Mergim Berisha’ya talip olduğunu iddia etti.
21 yaşındaki Berisha, bu sezon kiralık oynadığı Altach’ta 17 maçta 7 gol attı, 5 asist yaptı.
Kaynak: Hürriyet
Etiketler : Fenerbahçe,transfer,Berisha,