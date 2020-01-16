Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair merak edilen konulara açıklık getirdi. Federasyonun belirlediği harcama limiti sebebiyle transfer yapamadıklarını söyleyen Çebi “Gelir gider hesaplamaları yapılırken ülkede faizlerin ciddi şekilde indiğini görüyoruz ve bu durumun da bize yansıtılması konusunda ısrar ediyoruz. Beşiktaş’ın puan anlamında ceza alması riskine girmek istemiyoruz. Biz burayı toparlamaya ve zayiat vermemeye geldik. Gönlümüz istese de ben bu riski almayacağımı söylüyorum. Limit sınırlamaları için faiz itirazlarımızı yaptık ama maalesef bu konuda taviz vermiyorlar” dedi.

Teklif de yok

“Şu andaki şartlara göre transfer yapmamız mümkün görünmüyor. Transfer için hileye de başvurmayız” vurgusu yapan Çebi, Guilherme konusu için de, “Şu anda zaten transfer yapamıyoruz. Ama bu demek değildir ki, bazı futbolcularla görüşmeyeceğiz. Menajeri kapımızı çaldıktan sonra sonra “Şartlarınız nedir?” diye sormanın ayıp bir tarafı yoktur” dedi. Transfer yapabilmenin bir diğer yolunun da futbolcu satışı olduğunu ancak kendilerine henüz resmî bir teklif gelmediğini belirten Başkan Çebi “Eğer 31 Ocak’a kadar teklif olursa oturur, konuşuruz” açıklamasında bulundu.

TAB GIDA İLE ANLAŞMA

Beşiktaş, TAB Gıda (Burger King) ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Vodafone Park’taki imza törenine Başkan Ahmet Nur Çebi, TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu katıldı. Taraftarlar, TAB Gıda restoranlarından alacakları Beşiktaş menüleriyle kulübe katkı sağlayacak.