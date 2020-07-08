Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül Cuma günü başlayıp, 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak.

Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Bu oyuncuların sadece 8'i sahada yer alabilecek.