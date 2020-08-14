Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig'in yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Arsenal, Chelsea ile sözleşmesi sona eren kanat oyuncusu Willian'ı kadrosuna kattı. Arsenal ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı futbolcu, Premier Lig'de çıktığı 234 maçta 37 gol ve 39 asistlik performans gösterdi.