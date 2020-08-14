İngiltere Premier Lig'in yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Arsenal, Chelsea ile sözleşmesi sona eren kanat oyuncusu Willian'ı kadrosuna kattı. Arsenal ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı futbolcu, Premier Lig'de çıktığı 234 maçta 37 gol ve 39 asistlik performans gösterdi.
Arsenal, Willian'ı transfer etti
14.08.2020 - 12:21 | Son Güncelleme: 14.08.2020 - 12:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere ekibi Arsenal, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı yıldız Willian'ı kadrosuna kattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Willian,Arsenal,transfer,
724872 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/724872.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
34
20
9
5
31
69
02
TRABZONSPOR A.Ş.
34
18
11
5
34
65
03
BEŞİKTAŞ A.Ş.
34
19
5
10
19
62
04
DEMİR GRUP SİVASSPOR
34
17
9
8
17
60
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
34
16
9
9
24
57
06
GALATASARAY A.Ş.
34
15
11
8
18
56
07
FENERBAHÇE A.Ş.
34
15
8
11
12
53
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
34
11
13
10
-1
46
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
34
11
12
11
-11
45
10
KASIMPAŞA A.Ş.
34
12
7
15
-5
43
11
GÖZTEPE A.Ş.
34
11
9
14
-5
42
12
GENÇLERBİRLİĞİ
34
9
9
16
-17
36
13
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
34
8
12
14
-16
36
14
YUKATEL DENİZLİSPOR
34
9
8
17
-17
35
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
34
10
5
19
-19
35
16
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
34
8
8
18
-7
32
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
34
8
8
18
-32
32
18
MKE ANKARAGÜCÜ
34
7
11
16
-25
32
Süper Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
24.07.2020 21:00
Fraport-tav Antalyaspor 2 - 2 Galatasaray
25.07.2020 21:00
Göztepe 3 - 1 Sivasspor
25.07.2020 21:00
Gençlerbirliği 0 - 3 Beşiktaş
25.07.2020 21:00
Denizlispor 0 - 1 Ankaragücü
25.07.2020 21:00
Konyaspor 2 - 3 Alanyaspor
25.07.2020 21:00
Hes Kablo Kayserispor 1 - 2 Trabzonspor
25.07.2020 21:00
Yeni Malatyaspor 0 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
25.07.2020 21:00
Fenerbahçe 3 - 1 Rizespor
26.07.2020 17:00
Kasimpaşa 3 - 2 Başakşehir
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
34
19
9
6
20
66
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
34
18
8
8
16
62
03
ADANA DEMİRSPOR
34
17
10
7
28
61
04
AKHİSARSPOR
34
16
9
9
7
57
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
34
15
11
8
14
56
06
BURSASPOR
34
17
8
9
8
56
07
ALTAY
34
14
12
8
11
54
08
KEÇİÖRENGÜCÜ
34
13
11
10
5
50
09
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
34
11
11
12
-4
44
10
GİRESUNSPOR
34
12
8
14
-8
44
11
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
34
12
8
14
-3
44
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
34
9
13
12
2
40
13
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
34
9
11
14
-12
38
14
ALTINORDU
34
8
13
13
-7
37
15
BOLUSPOR
34
6
15
13
-11
33
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
34
8
9
17
-15
30
17
ADANASPOR A.Ş.
34
3
12
19
-25
21
18
ESKİŞEHİRSPOR
34
7
6
21
-26
12
PTT 1. Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
17.07.2020 20:00
Menemenspor 1 - 1 Altinordu
18.07.2020 17:30
Giresunspor 1 - 2 Altay
18.07.2020 17:30
Erzurumspor 4 - 1 ümraniyespor
18.07.2020 17:30
Hatayspor 3 - 1 Bursaspor
18.07.2020 17:30
Karagümrük 3 - 0 Adanaspor
18.07.2020 17:30
Akhisarspor 3 - 4 Keçiörengücü
18.07.2020 17:30
Adana Demirspor 3 - 0 Istanbulspor
19.07.2020 17:30
Eskişehirspor 0 - 3 Boluspor
19.07.2020 17:30
Osmanlispor 4 - 3 Ekol Hastanesi Balikesirspor