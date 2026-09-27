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Spor

Arda Güler yine herkesi mest etti: "Bu çocuk bir harika!"

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Arda Güler yine herkesi mest etti:
Başlık ResmiArda Güler yine herkesi mest etti: Bu çocuk bir harika!

Fransa Millî Takımı’nın Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı ile oynanan maçın ardından Arda Güler'in performansına dikkat çekti.

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Türkiye’nin altın çocuğu Arda Güler, Fransa karşısında yine futboluyla büyüledi. Fransa Millî Takımı’nın hocası Zinedine Zidane, “Arda Güler özel bir oyuncu. Kişiliği, kalitesi var ve top istemek için cesareti gösteriyor. Bize sorun çıkarabileceğini biliyorduk, bu yüzden ona daha çok odaklanmalıydık” itirafında bulundu. İspanya’dan Marca, “Arda Güler, maçta kelimenin tam anlamıyla bir lider olarak daha da öne çıkmasına rağmen, çabalarının karşılığını alamadı. Türkiye’nin itici gücüydü. Maçı kaybetti ancak sahadan başı dik ayrıldı” ifadelerini kullandı.

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Başlık ResmiArda Güler yine herkesi mest etti: Bu çocuk bir harika!

ARKADAŞIYLA İLGİLENDİ

Mbappe’nin sakatlanıp kendini yere bırakmasından sonra Arda’nın takım arkadaşıyla yakından ilgilenmesi de İspanyol basınından alkış aldı. AS, “Arda çok endişeli ve gergindi” diye yazdı. Genç yıldız, maç sonrasında da Real’den takım arkadaşları Mbappe ve Camavinga ile buluştu. Arda’nın formasını alan Mbappe, bu anları sosyal medya hesabından "Habibi” (Canım arkadaşım) ifadesiyle paylaştı. Fransa Millî Takımı’nın resmî hesabı da fotoğrafa “Önce dostluk” notunu düştü.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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