Londra'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 24 yaşındaki Malili oyuncu Fousseni Diabate, daha sonra Trabzon'a hareket etmek için iç hatlar terminaline geçti.
Fousseni Diabate, daha önce Türkiye'de Sivasspor forması da giymişti.
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Londra'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 24 yaşındaki Malili oyuncu Fousseni Diabate, daha sonra Trabzon'a hareket etmek için iç hatlar terminaline geçti.
Fousseni Diabate, daha önce Türkiye'de Sivasspor forması da giymişti.
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