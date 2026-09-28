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Spor

ÖZEL | Karagümrük’ün eski yıldızı Ricci'den Türkiye maçı sözleri: İtalya'ya zorluk çıkaracak 3 isim

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ÖZEL | Karagümrük’ün eski yıldızı Ricci'den Türkiye maçı sözleri: İtalya'ya zorluk çıkaracak 3 isim
Başlık ResmiÖZEL | Karagümrük’ün eski yıldızı Ricciden Türkiye maçı sözleri: İtalyaya zorluk çıkaracak 3 isim

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda Fatih Karagümrük forması giyen Matteo Ricci, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki ikinci maçında Bursa'da bugün oynanacak Türkiye-İtalya karşılaşması öncesi Türkiye Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. İtalya'nın 2026 Dünya Kupası'nı kaçırmasının ardından yapılanma sürecinden geçtiğini belirten Ricci, A Milli Takımımız'dan Arda Güler, Can Uzun, Kerem Aktürkoğlu'na ve Bursa'daki atmosfere dikkat çekti.

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Muhammet Duman
MUHAMMET DUMAN

UEFA Uluslar Ligi’ne 1-0’lık Fransa mağlubiyetiyle başlayan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında konuk edeceği İtalya’yı devirmeye odaklandı. Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi önemli isimlerin yokluğunda taraftarının desteğine güvenen Ay-yıldızlılar, zorlu rakibini gözüne kestirdi. Ülkemizde bir dönem Fatih Karagümrük formasıyla top koşturan Ascoli’nin tecrübeli ön liberosu Matteo Ricci, mücadeleyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne röportaj verdi.

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RICCI: DÜNYA KUPASI YARAMIZ HÂLÂ TAZE

İtalya’nın Dünya Kupası bileti kaçırmasının ardından yeni bir döneme adım attığını söyleyen Matteo Ricci, “İtalya, şu anda bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Bosna karşısında alınan yenilgi, taraftarları ve futbol camiasını derin bir hayal kırıklığına uğrattı; yara ise hâlâ taze. Son maçta takımın hâlâ bir yapım aşamasında olduğu açıkça görüldü. Ortada yeni bir yol, yeni bir teknik direktör (geçmişte İtalya'yı çalıştırmış olsa da) ve İtalya Milli Takımı için yeni bir dönem başlatma arzusu taşıyan farklı bir oyuncu grubu var. Ancak maalesef turnuvaya (Dünya Kupası'na) katılamamanın oluşturduğu o büyük baskı ve ağırlık, milli takımın üzerinde hâlâ derinden hissediliyor.” dedi.

Matteo Ricci
Başlık ResmiMatteo Ricci

“İTALYA’YI ZORLU BİR MAÇ BEKLİYOR”

Teknik direktör Roberto Mancini’nin takım üzerindeki etkisini analiz eden Ricci, “Şu anda Mancini'nin çalışmalarını değerlendirmek imkânsız çünkü henüz yeni geldi ve zamana ihtiyacı var. Tam olarak nerede müdahale etmesi gerektiğini bilen, son derece deneyimli bir antrenördür; dünyanın en iyi takımlarını ve kadrolarını çalıştırmıştır. İtalya ile son kupayı Avrupa Şampiyonası zaferiyle Wembley'de o kaldırdı. Mancini'nin daha önce Türkiye'de görev yapmış olmasının herhangi bir avantaj sağladığını düşünmüyorum. İtalya'yı zorlu bir maç bekliyor.” diye konuştu.

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“SCAMACCA VE ESPOSITO SORUN ÇIKARIR”

Çizme’de dikkat edilmesi gereken ve tehlike oluşturabilecek isimlere vurgu yapan 32 yaşındaki futbolcu, “İtalya, şu anda bir gelişim sürecinde. Bu nedenle benimsenmesi öngörülen oyun tarzının ve organizasyonel yapının henüz tam olarak anlaşılması gerekiyor. Ancak yine de Tonali, Barella ve Frattesi gibi her an gol pozisyonuna yönelik koşular yapabilen orta saha oyuncularının yanı sıra Türk savunmasına sorun çıkarabilecek Scamacca ve Esposito gibi hücumculara da sahipler.” ifadelerini kullandı.

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini
Başlık Resmiİtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini

“HÜCUMCU ORTA SAHALARINIZ TEHLİKE”

Millilerimizin hücum gücüne ayrı bir parantez açan İtalyan futbolcu, şöyle devam etti:

Türkiye, mükemmel bir takım. Oyuncu kalitesi açısından bakıldığında ise bence İtalya'nın en çok dikkat etmesi gereken isimler Arda Güler, Can Uzun, Kerem Aktürkoğlu gibi hücumcu orta sahalarınız. Bu oyuncular hem tekniğe ve hıza sahipler hem de bire bir pozisyonlarda oldukça yetenekliler. İtalya için ciddi zorluklara yol açabilecek nitelikleri bulunuyor. Kenan ve Hakan’ın olmaması ise İtalya için bir avantaj çünkü onlar çok üst düzey oyuncular ve bu yüzden olmamaları İtalya için daha iyi.

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“TARAFTAR TÜRKİYE’Yİ GÜÇLENDİRİR”

Süper Lig’de oynadığı dönem taraftarların oluşturduğu atmosferlere yakından şahit olan tecrübeli ön libero, “Türk stadyumlarının atmosferini büyük bir keyifle hatırlıyorum. Çok güzel, büyük ve modern stadyumları var. Çok coşkulu bir kalabalık ve inanılmaz bir atmosfer bulunuyor. Maçın başında bu durum önemli olabilir çünkü Türkiye, seyircisinin coşkusuyla maça güçlü bir başlangıç yapacaktır. İtalya, o anı ve baskıyı atlatırsa sonrasında soğukkanlılıkla oynayabilir ve tüm niteliklerini sergileyebilir.” şeklinde konuştu.

“GALİBİYET ŞANSLARI EŞİT”

Mücadelede favori olarak gördüğü takımı açıklayan Matteo Ricci, sözlerini şöyle tamamladı:

İtalya yeniden bir yapılanma sürecinde ve bu yüzden şu an için favori olarak başlayamıyor. İki takım arasında büyük bir denge bulunuyor. Galibiyet şansları yarı yarıya diyebilirim. Umarım bol gollü ve güzel futbolu seven herkes için izlemesi keyifli, çok güzel bir maç olur.

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