Süper Lig'in 9. haftasında gözler Kayserispor'un Galatasaray'a konuk olacağı kritik mücadelede. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Galatasaray - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Türk Telekom Stadı’nda saat 19.30’da başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Belhanda, Feghouli, Emre, Ömer, Adem
Kayserispor: İsmail, Lopes, Rienstra, Oğuzhan, Emre Taşdemir, Campanharo, Kvzic, Aksel, Emre Demir, Henrique, Mesanovic (Muhtemel)