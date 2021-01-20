Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe Spor Kulübü, Teknik Direktör Ünal Karaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak” denildi.