Göztepe Spor Kulübü, Teknik Direktör Ünal Karaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak” denildi.