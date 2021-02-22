Ligue 1'in 26. haftasında PSG, Monaco'yu konuk etti. Monaco, 6. dakikada Diop ve 51. dakikada Maripan'ın attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı. Bu skorla PSG, lider Lille'in 4 puan gerisinde 3. sıraya yerleşti. Monaco ise puanını 52'ye yükseltti.