Ligue 1'in 26. haftasında PSG, Monaco'yu konuk etti. Monaco, 6. dakikada Diop ve 51. dakikada Maripan'ın attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı. Bu skorla PSG, lider Lille'in 4 puan gerisinde 3. sıraya yerleşti. Monaco ise puanını 52'ye yükseltti.
PSG'ye zirve yolunda ağır darbe
22.02.2021 - 02:04 | Son Güncelleme: 22.02.2021 - 02:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Monaco'ya 2-0 yenildi.
Etiketler : psg,psg monaco,
769467 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/769467.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
25
17
3
5
31
54
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
24
16
3
5
27
51
03
FENERBAHÇE A.Ş.
24
16
3
5
21
51
04
TRABZONSPOR A.Ş.
25
14
6
5
8
48
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
25
12
6
7
16
42
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
25
12
6
7
12
42
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
25
10
9
6
8
39
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
25
10
7
8
5
37
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
25
7
12
6
-5
33
10
DEMİR GRUP SİVASSPOR
24
7
10
7
-1
31
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
24
8
6
10
2
30
12
YENİ MALATYASPOR
25
7
9
9
-2
30
13
GÖZTEPE A.Ş.
24
7
8
9
3
29
14
KASIMPAŞA A.Ş.
25
8
5
12
-11
29
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
24
6
8
10
-12
26
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
25
6
7
12
-13
25
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
25
6
7
12
-15
25
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
25
6
6
13
-16
24
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
25
5
6
14
-20
21
20
GENÇLERBİRLİĞİ
24
5
5
14
-25
20
21
MKE ANKARAGÜCÜ
23
5
4
14
-13
19
Süper Lig Fikstür
26.Hafta Maçları
19.02.2021 19:00
Başakşehir 0 - 1 Trabzonspor
20.02.2021 13:30
Kasimpaşa 3 - 2 Karagümrük
20.02.2021 16:00
Yeni Malatyaspor 2 - 3 Konyaspor
20.02.2021 16:00
Denizlispor 1 - 0 Gençlerbirliği
20.02.2021 19:00
Alanyaspor 0 - 1 Galatasaray
21.02.2021 13:30
Erzurumspor 1 - 3 Atakaş Hatayspor
21.02.2021 16:00
Sivasspor 2 - 0 Hes Kablo Kayserispor
21.02.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 0 - 0 Fraport-tav Antalyaspor
21.02.2021 19:00
Fenerbahçe - Göztepe
22.02.2021 19:00
Ankaragücü - Rizespor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
22
15
5
2
20
50
02
YILPORT SAMSUNSPOR
22
13
7
2
15
46
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
22
12
4
6
18
40
04
ADANA DEMİRSPOR
22
11
5
6
15
38
05
ALTAY
22
12
2
8
13
38
06
ALTINORDU
22
11
5
6
3
38
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
22
11
4
7
14
37
08
TUZLASPOR A.Ş.
22
11
4
7
3
37
09
BURSASPOR
21
9
4
8
3
31
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
22
9
3
10
1
30
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
22
8
6
8
-4
30
12
ADANASPOR A.Ş.
22
7
5
10
3
26
13
MENEMEN SPOR
22
5
8
9
-10
23
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
22
6
4
12
-6
22
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
21
5
5
11
-12
20
16
AKHİSARSPOR
22
5
4
13
-18
19
17
ANKARASPOR
22
3
4
15
-24
13
18
ESKİŞEHİRSPOR
22
1
7
14
-34
7
PTT 1. Lig Fikstür
22.Hafta Maçları
19.02.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Bereket Sigorta ümraniyespor
19.02.2021 16:00
Eskişehirspor 2 - 1 Royal Hastanesi Bandirmaspor
19.02.2021 19:00
Adana Demirspor 1 - 2 Altay
20.02.2021 13:30
Menemen Spor 6 - 2 Akhisarspor
20.02.2021 16:00
Altinordu 1 - 1 Adanaspor
20.02.2021 16:00
Giresunspor 1 - 0 Ankaraspor
20.02.2021 19:00
Istanbulspor 0 - 1 Yilport Samsunspor
21.02.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. 0 - 1 Beypiliç Boluspor
21.02.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Bursaspor