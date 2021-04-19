Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Ali Tandoğan! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

43 yaşındaki teknik adam, son olarak Tuzlaspor'u çalıştırmıştı.