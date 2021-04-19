Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Ali Tandoğan! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
43 yaşındaki teknik adam, son olarak Tuzlaspor'u çalıştırmıştı.
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Ali Tandoğan! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
43 yaşındaki teknik adam, son olarak Tuzlaspor'u çalıştırmıştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Denizlispor,Ali Tandoğan,