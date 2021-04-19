Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Ali Tandoğan! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

43 yaşındaki teknik adam, son olarak Tuzlaspor'u çalıştırmıştı.