Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı lacivertlilerde yönetim rahat ama camia değil. Sebebi de transferdeki belirsizlik. Başkan Ali Koç, divandaki konuşmasında sessizliklerinin kimseyi ürkütmemesi gerektiğini ve bunun bilinçli olduğunu belirtirken Teknik Direktör Vitor Pereira’nın en az 3 toplam ise 4 on bir oyuncusu istemesi soru işaretlerini daha da artırdı. Sebebi de kadro fazlası oyuncuların durumu. Çünkü kadro dışı bırakılanlar bile henüz gitmedi.

Yabancı çıkmazı

Geldiğinden bu yana şu ana kadar 9 futbolcuyu istemediğini belirten Vitor Pereira, şu anki mevcut isimlerden 4-5 ismi daha kadro dışı bırakacak. Ki yeni gelecek yabancılar için de kontenjan problemi var. Kemal Ademi ve Mame Thiam da henüz kulüp bulmadı. Pereira’nın on bir için istediği 4 oyuncu yerli mi olacak yabancı mı belli değil. En çok da taraftarın ve teknik ekibin yolunu gözlediği forvet transferi büyük soru işareti...

Ali Koç: Pereira 3-4 takviye istiyor Transferde sessiz kalmalarının kimseyi ürkütmemesi gerektiğini belirten başkan Portekizli teknik adamın ihtiyaçları belirlediğini ve kendilerine sunduğunu söyledi