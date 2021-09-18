Süper Lig'in 5. hafta maçları kapsamında Beşiktaş, Antalyaspor'la deplasmanda karşılaştı. Çetin geçen mücadelede ilk yarı, Antalyaspor'un 2-0'lık galibiyeti ile sonlandı. İkinci yarıda adeta geri dönen Beşiktaş, eksik kadroyla çıktığı maçı 3 golle galip bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR / İLK YARI
11. dakikada sol kanattan Nuri Şahin’in penaltı noktası üzerine kullandığı kornerde Veysel Sarı’nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
19. dakikada Nuri Şah’in ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta vuruşu üstten auta çıktı.
41. dakikada Rıdvan’ın sol kanattan penaltı noktasına kestiği ortada Montero’nun kafası üstten auta gitti.
42. dakikada Poli’nin pasında sağ kanattan ceza alanı içine giren Wrigt’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
44. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Fredy’in ceza alanı içine kestiği ortada Veysel Sarı’nın kafası ağlara gitti. 2-0
45. dakikada atılan uzun pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Wriht’ın vuruşunu Mert Günok çıkardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR /İKİNCİ YARI
49. dakikada Larin’in pasında sol kanattan ceza alanı içine giren Rıdvan Yılmaz’ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1
50. dakikada Doğukan Sinik’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Fredy’in şutu üstten auta gitti.
60. dakikada Pjanic’ın sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Larin’in kafa vuruşu direkten döndü. Ardından tekrar içeri doldurulan topta Batshuayi’nin vuruşunda savunma topu kale çizgisi üzerinden çıkardı.
65. dakikada Güray Vural’ın kaleciye kısa pasında araya giren Batshuayi, kaleciyi geçip meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2
76. dakikada topla buluşan Ghezzal’in ceza sahası dışından sert şutu kalecinin solundan ağlarla gitti. 2-3
83. dakikada Ghezzal’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci çıkardı.
Stat: Antalya
Hakemler: Ali Şansalan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kerem Ersoy xx
FT Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı xx, Naldo x, Güray Vural x, Poli xx (Hakan Özmert dk. 86 ?), Nuri Şahin x (Ufuk Akyol dk. 83 ?), Gökdeniz Bayrakdar x (Doğukan Sinik dk. 46 x), Fredy xx (Crivelli dk. 72 x), Mukairu x (Amilton dk. 83 ?), Wright xx
Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Eren Albayrak, Milosevic, Kudriashov
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Beşiktaş: Mert Günok xx, Montero xx, Mehmet Topal x (Rıdvan Yılmaz dk. 37 xxx), Necip Uysal x (Pjanic dk. 21 xxx), N’skala xx, Josef de Souza xx, Salih Uçan xx (Oğuzhan Özyakup dk. 72 x), Gökhan Töre x (Ghezzal dk. 46 xxx), Atiba xx, Kenan Karaman x (Larin dk. 46 x), Batshuayi xxx
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Can Bozdoğan, Güven Yalçın
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Wright (dk. 42), Veysel Sarı (dk. 44) (FT Antalyaspor), Rıdvan (dk. 49), Batshuayi (dk. 65), Ghezzal (dk.76) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Mehmet Topal,Rıdvan Yılmaz(Beşiktaş)
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