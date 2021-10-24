Fatih Karagümrük sezon başı Aleksandar Pesic’i kadrosuna dahil etmişti. Başarılı performansıyla adından söz ettiren Pesic, ligde 10’uncu maçında 6’ncı golünü kaydetti. Sırp yıldız, Hatayspor maçında da akıl almaz bir gol kaydetti.
ATTIĞI GOL HERKESİ ŞAŞIRTTI
Pesic, 38'd İtalyan yıldız Borini'nin ortasına bilinçli şekilde göğsüyle vurdu. Ağlara giden top herkesi şaşırttı. Pesic'in eliyle atıp atılmadığı kontrol edildi. Pozisyon temiz bulundu ve gol verildi.
Aleksandar Pesic
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