Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu bu akşam oynanacak İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başlıyor. Futbolseverlerin 75 günlük Süper Lig hasreti diniyor...

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbulspor - Trabzonspor maçı bu akşam (5 Ağustos Cuma) saat 21:00'de başlayacak. Zorlu mücede beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Sezonun açılış maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezona 3 puanla başlamak isteyen Trabzonspor'da 4 eksik var. SLovak yıldız Marek Hamsik'in yanı sıra sakatlığı süren Hüseyin Türkmen ile uzun süreli sakatlıkları bulunan Serkan Asan ve Bruno Peres, İstanbulspor kafilesinde yer almamıştı.

Muhtemel 11'ler:

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan-Mehmet-Ologo-Duhan, Melih, Ethemi-Ferhat-Muammer-Abazaj, İbrahim

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen-Denswil-Hugo-Eren, Dorukhan-Bakasetas, Visca-Abdülkadir-Trezeguet, Cornelius

Trabzonspor’un 24 isimden oluşan İstanbulspor kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Kerem Şen, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Edin Visca, Jean Evrard Kouassi, Mahmoud Trezeguet, Djaniny Semedo, Emrehan Gedikli, Andreas Cornelius

İSTANBULSPOR TRANSFERDE SUSKUN KALDI

Süper Lig'e yükselme başarısında büyük payı olan kaleci Alperen Uysal ve stoper Emrecan Uzunhan'ı kaybeden İstanbulspor bu yaz şimdiye kadar 2 transfer yaptı. 30 yaşındaki Danimarkalı kaleci Jansen ile Yunanistan Ligi'nden 35 yşaındaki Alman sağ kanat oyuncusu Patrick Ebert transfer edildi.

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